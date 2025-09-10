Quién es el magnate que superó a Elon Musk por un ratito como el hombre más rico del mundo

Elon Musk perdió brevemente su título de persona más rica del mundo ante Larry Ellison, cofundador de Oracle y aliado del presidente estadounidense Donald Trump.

La riqueza de Ellison aumentó a 393.000 millones de dólares (290.000 millones de libras) el miércoles por la mañana, superando los 385.000 millones de dólares (284.000 millones de libras) de Musk, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

El salto se produjo después de que las acciones de Oracle, que constituyen una parte importante de la fortuna de Ellison, subieran más de un 40%, impulsadas por la perspectiva sorprendentemente optimista de la empresa de software de base de datos para su negocio de infraestructura en la nube y sus acuerdos de inteligencia artificial (IA).

Pero el precio de las acciones de la empresa había perdido parte de esas ganancias al final del día, poniendo a Musk nuevamente en la cima.

Antes de perderlo brevemente ante Ellison, Musk había ostentado el título de la persona más rica del mundo durante casi un año.

Podría recibir un paquete salarial de más de un billón de dólares (740.000 millones de libras) si alcanza una lista de ambiciosos objetivos durante la próxima década, propuso la junta directiva de la empresa de automóviles eléctricos.

Pero las acciones del negocio más valioso de Musk, Tesla, han caído este año.

El fabricante de vehículos eléctricos ha tenido que lidiar con el nerviosismo de los inversores por la reversión de las iniciativas de vehículos eléctricos por parte de la administración Trump, además de la reacción de los consumidores a la participación política de Musk.

Oracle se ha visto impulsado recientemente por la creciente demanda de infraestructura de centros de datos.

La compañía proyectó como parte de su informe de ganancias trimestrales del martes que los ingresos de su negocio en la nube aumentarán un 77% este año, a 18 mil millones de dólares, y se espera un mayor crecimiento en los próximos años.

Oracle ha informado de un aumento en la demanda de sus centros de datos entre las empresas de inteligencia artificial, lo que ayudó a impulsar sus acciones drásticamente.

Firmó cuatro contratos multimillonarios con clientes en el último trimestre y anticipa varios acuerdos más en los próximos meses, dijo el martes el director ejecutivo Safra Catz.

Los vínculos de Trump y las ambiciones mediáticas

Ellison, de 81 años, ayudó a fundar Oracle en 1977 y saltó a la fama en la década de 1990, cuando se convirtió en una figura pública conocida tanto por su lujoso estilo de vida como por la empresa de bases de datos detrás de su fortuna.

Fue director ejecutivo de Oracle hasta 2014 y ahora es presidente y director de tecnología de la compañía.

Y se ha posicionado como un aliado del presidente Trump.

Cuando Trump regresó a la Casa Blanca en enero, Ellison apareció junto a Sam Altman de OpenAI y Masayoshi Son de SoftBank para anunciar un proyecto llamado Stargate, para construir infraestructura de IA en Estados Unidos.

Oracle también ha surgido como posible comprador de TikTok, la aplicación propiedad de la empresa china de internet ByteDance. TikTok se enfrenta a una prohibición en Estados Unidos a menos que se deshaga de su propiedad de ByteDance.

En enero, cuando se le preguntó si estaba abierto a que Musk comprara TikTok, Trump respondió: "Me gustaría que Larry también lo comprara".

Las ambiciones mediáticas de Ellison se extienden más allá de TikTok.

Él financió la mayor parte de una oferta de 8.000 millones de dólares de su hijo para adquirir Paramount, propietaria de CBS y MTV.

El acuerdo entre Paramount y la compañía de medios Skydance, controlada por su hijo David, se cerró el mes pasado.