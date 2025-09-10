miércoles 10 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Finanzas

Quién es el magnate que superó a Elon Musk por un ratito como el hombre más rico del mundo

El megamillonario es un aliado de Donald Trump. Una brusca subida de las acciones de su empresa, que luego se reacomodaron, le permitió ostentar por algunos minutos el récord.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Elon Musk perdió brevemente su título de persona más rica del mundo ante Larry Ellison, cofundador de Oracle y aliado del presidente estadounidense Donald Trump.

Lee además
elon musk se arrepintio de la motosierra
Sorpresa

Elon Musk se arrepintió de la motosierra
elon musk lanzo su partido politico para romper el sistema
Anuncio

Elon Musk lanzó su partido político para "romper el sistema"

La riqueza de Ellison aumentó a 393.000 millones de dólares (290.000 millones de libras) el miércoles por la mañana, superando los 385.000 millones de dólares (284.000 millones de libras) de Musk, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

El salto se produjo después de que las acciones de Oracle, que constituyen una parte importante de la fortuna de Ellison, subieran más de un 40%, impulsadas por la perspectiva sorprendentemente optimista de la empresa de software de base de datos para su negocio de infraestructura en la nube y sus acuerdos de inteligencia artificial (IA).

Pero el precio de las acciones de la empresa había perdido parte de esas ganancias al final del día, poniendo a Musk nuevamente en la cima.

Antes de perderlo brevemente ante Ellison, Musk había ostentado el título de la persona más rica del mundo durante casi un año.

Podría recibir un paquete salarial de más de un billón de dólares (740.000 millones de libras) si alcanza una lista de ambiciosos objetivos durante la próxima década, propuso la junta directiva de la empresa de automóviles eléctricos.

Pero las acciones del negocio más valioso de Musk, Tesla, han caído este año.

El fabricante de vehículos eléctricos ha tenido que lidiar con el nerviosismo de los inversores por la reversión de las iniciativas de vehículos eléctricos por parte de la administración Trump, además de la reacción de los consumidores a la participación política de Musk.

Oracle se ha visto impulsado recientemente por la creciente demanda de infraestructura de centros de datos.

La compañía proyectó como parte de su informe de ganancias trimestrales del martes que los ingresos de su negocio en la nube aumentarán un 77% este año, a 18 mil millones de dólares, y se espera un mayor crecimiento en los próximos años.

Oracle ha informado de un aumento en la demanda de sus centros de datos entre las empresas de inteligencia artificial, lo que ayudó a impulsar sus acciones drásticamente.

Firmó cuatro contratos multimillonarios con clientes en el último trimestre y anticipa varios acuerdos más en los próximos meses, dijo el martes el director ejecutivo Safra Catz.

Los vínculos de Trump y las ambiciones mediáticas

Ellison, de 81 años, ayudó a fundar Oracle en 1977 y saltó a la fama en la década de 1990, cuando se convirtió en una figura pública conocida tanto por su lujoso estilo de vida como por la empresa de bases de datos detrás de su fortuna.

Fue director ejecutivo de Oracle hasta 2014 y ahora es presidente y director de tecnología de la compañía.

Y se ha posicionado como un aliado del presidente Trump.

Cuando Trump regresó a la Casa Blanca en enero, Ellison apareció junto a Sam Altman de OpenAI y Masayoshi Son de SoftBank para anunciar un proyecto llamado Stargate, para construir infraestructura de IA en Estados Unidos.

Oracle también ha surgido como posible comprador de TikTok, la aplicación propiedad de la empresa china de internet ByteDance. TikTok se enfrenta a una prohibición en Estados Unidos a menos que se deshaga de su propiedad de ByteDance.

En enero, cuando se le preguntó si estaba abierto a que Musk comprara TikTok, Trump respondió: "Me gustaría que Larry también lo comprara".

Las ambiciones mediáticas de Ellison se extienden más allá de TikTok.

Él financió la mayor parte de una oferta de 8.000 millones de dólares de su hijo para adquirir Paramount, propietaria de CBS y MTV.

El acuerdo entre Paramount y la compañía de medios Skydance, controlada por su hijo David, se cerró el mes pasado.

Seguí leyendo

Le regalaron una lipo para su cumpleaños y murió

Quisieron curar a su bebé con aceite de oliva y lo mataron: fueron condenados

Murió el periodista aliado de Trump, baleado en una universidad

Curioso y efectivo: mirá por qué deberías viajar siempre con una pelotita de tenis

Día Mundial para la Prevención del Suicidio: el trabajo silencioso de los psicólogos sanjuaninos del 911

"Zona cero": cómo los movimientos cotidianos mejoran la salud, el ánimo y la longevidad

Israel bombardeó una zona de Qatar, buscando objetivos de Hamas: murieron 6 personas

Ríos de Sudamérica muestran niveles récord de drogas de abuso, según un estudio internacional

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
murio el periodista aliado de trump, baleado en una universidad
Deceso

Murió el periodista aliado de Trump, baleado en una universidad

Por Guido Berrini

Las Más Leídas

Foto del Instagram de Diego Tejada Gómez, el joven fallecido tras chocar con un patrullero en Rivadavia. 
Dolor

Hace menos de un año, otra tragedia enlutaba a la familia del motociclista fallecido: la muerte de su melliza en otro accidente

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero
UFI Genérica

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan
SMN

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña víctima de bullying
Caos en La Paz

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña "víctima de bullying"

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales
Paren en Off

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales

Te Puede Interesar

Los delincuentes violentaron una puerta de chapa.
Robo frustrado

Atacaron la casa de un anciano en Trinidad y la Policía encontró el botín
Los movimientos de los diputados solidarios con el oficialismo en plena campaña
Legislativas

Los movimientos de los diputados "solidarios" con el oficialismo en plena campaña

Oficial: Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario
Conflicto

Oficial: Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario

El ahora condenado, Martín Kevin Olivera, junto al defensor oficial Marcelo Salinas.
Fallo judicial

Condenaron y mandaron al penal al peatón que causó el accidente de un motociclista que perdió la vida

Inflación en San Juan: 1,7% en agosto, por debajo del promedio nacional
Estadística

Inflación en San Juan: 1,7% en agosto, por debajo del promedio nacional