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Guerra en Medio Oriente

Irán restablece sus conexiones aéreas internacionales tras dos meses de conflicto

Luego de sesenta días de parate por la guerra, las terminales iraníes recuperaron su actividad internacional con vuelos hacia Turquía, Omán y Arabia Saudita.

Por Agencia NA
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Irán reanudó este sábado los vuelos internacionales por primera vez desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero, tras la reapertura del Aeropuerto Internacional Imam Jomeini de Teherán en el marco de la tregua vigente.

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Los medios locales informaron que las primeras aeronaves despegaron al amanecer con destino a ciudades como Medina, Mascate y Estambul, lo que marcó formalmente el inicio de la reactivación de las conexiones globales desde la capital iraní.

Según pudo saber Agencia Noticias Argentinas, las autoridades aeroportuarias detallaron que esta nueva fase operativa comenzó "con éxito gracias a la coordinación de las aerolíneas nacionales" y se espera que el ritmo de las frecuencias "aumentará en los próximos días" de forma escalonada.

Este hito en la normalización del transporte ocurre apenas tres días después de que se retomaran los servicios de cabotaje desde Teherán hacia la ciudad de Mashad, consolidando el restablecimiento del flujo aéreo en el territorio tras el cese de las hostilidades.

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