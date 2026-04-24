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Conflicto

Malvinas: Reino Unido ratificó su postura y rechazó cualquier cambio en la soberanía

Desde Londres insistieron en que las islas “son británicas” y defendieron el principio de autodeterminación de los habitantes del archipiélago, en medio de versiones sobre una posible revisión del apoyo de Estados Unidos.

Por Agencia NA
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El gobierno del Reino Unido volvió a tensar la histórica disputa con Argentina por las Islas Malvinas al reafirmar que la soberanía del archipiélago “recae en Gran Bretaña” y que esa posición “no cambiará”.

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La definición fue respaldada públicamente por funcionarios del gobierno británico luego de que circularan versiones sobre una posible revisión del apoyo de Estados Unidos en el conflicto. En ese contexto, el entorno del primer ministro Keir Starmer salió a despejar cualquier duda y ratificó la postura oficial.

“El derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial y la soberanía recae en el Reino Unido. Esa ha sido nuestra postura constante y seguirá siéndolo”, expresó un portavoz de Downing Street.

Las declaraciones se conocieron tras un informe de la agencia Reuters que dio cuenta de un correo interno del Pentágono en el que se sugería evaluar medidas de presión sobre aliados que no acompañaron plenamente recientes operaciones militares lideradas por Washington. Entre las alternativas mencionadas figuraba la posibilidad de revisar el respaldo diplomático estadounidense a territorios europeos considerados “posesiones imperiales”, como las Malvinas.

Desde Londres, sin embargo, minimizaron el impacto de esa versión y aseguraron que la posición británica fue transmitida “de forma clara y coherente” a todas las administraciones estadounidenses.

Medios como la BBC y The Telegraph remarcaron además que el argumento central del Reino Unido continúa siendo el referéndum realizado en las islas, en el que sus habitantes votaron mayoritariamente por mantener el estatus de territorio británico de ultramar.

La disputa por las Malvinas sigue siendo uno de los principales puntos de tensión diplomática entre Argentina y el Reino Unido desde la guerra de 1982, y cada pronunciamiento oficial reaviva un conflicto que, lejos de resolverse, se mantiene vigente en el escenario internacional.

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