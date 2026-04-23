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Violencia

Estados Unidos: otro tiroteo en Luisiana dejó un muerto y cinco heridos

El tiroteo se produjo en un centro de compras del lugar.

Por Agencia NA
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Al menos una persona murió y cinco resultaron heridas hoy jueves durante un tiroteo ocurrido en la zona de comida de un centro comercial en Baton Rouge, en el estado de Luisiana, Estados Unidos, informaron las autoridades locales.

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La policía había indicado en un principio que diez personas habían resultado heridas en el tiroteo, pero luego corrigió la cifra. “Dos grupos de personas empezaron a discutir y a dispararse entre ellos en la zona de comida”, dijo el jefe de policía de Baton Rouge, Thomas Morse júnior.

“Por desgracia, había personas inocentes en la zona que también pudieron resultar baleados”. Los heridos fueron trasladados a hospitales locales, añadió Morse. Cinco personas fueron puestas bajo custodia.

El tiroteo, ocurrido en el Mall of Louisiana, no pareció tratarse de un acto de violencia aleatorio, “sino de un tipo de desacuerdo muy específico entre dos grupos de personas”, dijo Morse, quien añadió que “se descartan amenazas para el público”.

El centro comercial fue cerrado de inmediato después del tiroteo. El Hospital General de Baton Rouge, ubicado cerca del centro comercial, permaneció resguardado alrededor de una hora esta tarde.

La policía todavía está buscando a los sospechosos. Varios helicópteros sobrevolaron la zona y oficiales armados con chalecos antibalas patrullan la zona. “Esta todavía es una investigación en curso, y todavía estamos buscando a más personas que podrían estar involucradas”, añadió el jefe de policía.

El director de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, indicó en una declaración en redes sociales que la oficina del FBI en Nueva Orleans y agentes de Baton Rouge siguen apoyando a sus colegas en la investigación sobre el tiroteo.

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