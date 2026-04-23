Trump dijo que el Estrecho de Ormuz está "sellado herméticamente" hasta un acuerdo con Irán

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , afirmó que el estrecho de Ormuz permanecerá "sellado herméticamente" hasta que Irán acepte un acuerdo.

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"Ningún barco podrá entrar ni salir sin la aprobación de Estados Unidos", enfatizó el mandatario, según informó Xinhua y toma la Agencia Noticias Argentinas.

También anunció que la Armada de los Estados Unidos disparará contra cualquier barco que coloque minas en el estrecho de Ormuz.

Trump añadió que ordenó a la Armada de Estados Unidos "disparar y matar" a cualquier embarcación que coloque minas en las aguas del estrecho de Ormuz.

Las fuerzas estadounidenses no dudarán en atacar las "pequeñas embarcaciones" iraníes que coloquen minas, y los dragaminas estadounidenses están despejando el estrecho de Ormuz en este preciso momento, afirmó Trump en su plataforma de redes sociales Truth Social.

Petrolero interceptado en el Océano Índico

Por otro lado, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos informó este jueves que sus fuerzas interceptaron un petrolero vinculado a Irán en el Océano Índico.

El buque, llamado "Majestic X", transportaba petróleo procedente de Irán.

"Continuaremos con la vigilancia marítima global para desarticular redes ilícitas e interceptar buques que brindan apoyo material a Irán, dondequiera que operen", declaró el departamento sobre el X.

FUENTE: Agencia NA