Allanaron un local vinculado a Western Union y Pago Fácil por una causa cambiaria

Un nuevo procedimiento judicial se llevó a cabo este miércoles pleno centro, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades vinculadas al régimen penal cambiario.

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El operativo comenzó alrededor de las 12 del mediodía en un domicilio ubicado sobre Avenida José Ignacio de la Roza Este 161, en Capital, y estuvo a cargo de efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales San Juan.

Según se informó, el allanamiento contó además con la participación de especialistas del Banco Central de la República Argentina, quienes brindaron apoyo técnico en relación con la operatoria financiera bajo análisis.

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La medida se enmarca dentro de una misma línea investigativa que ya había tenido avances a fines de febrero de este año, cuando se realizaron otros procedimientos similares en la provincia. En ese sentido, las autoridades buscan profundizar la recolección de pruebas para determinar si existieron maniobras irregulares en el manejo de divisas.

En el marco del procedimiento, se secuestraron aproximadamente 17 millones de pesos en efectivo, además de moneda extranjera —entre dólares, euros y pesos colombianos— y distintos elementos electrónicos que serán analizados como parte de la investigación.

Por el momento, la causa continúa en etapa investigativa y bajo la órbita de la Justicia competente, que deberá definir eventuales responsabilidades en función de los elementos reunidos.