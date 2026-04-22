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Una pinturita

El Hilario volvió a ser una alfombra: del operativo maratónico al césped "10 puntos"

Tras un intenso mes de trabajo, la cancha de San Martín luce en óptimas condiciones y volvió a ser utilizada por el plantel para un entrenamiento. De las madrugadas con 15 operarios a un campo completamente recuperado para el choque con Quilmes.

Por Carla Acosta
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El Verde, más verde que nunca. El césped del Hilario Sánchez volvió a mostrarse firme, parejo y en plenitud, y este miércoles tuvo su prueba más esperada: fue nuevamente utilizado para un entrenamiento por el plantel profesional de San Martín, ahora bajo la conducción de Alejandro Schiaparelli. Una imagen esperada por todo el Pueblo Viejo.

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Porque lo que hoy luce como una alfombra atravesó un proceso exigente y a contrarreloj. Todo comenzó a fines de marzo, después del partido ante Racing de Córdoba. Apenas se vaciaron las tribunas, el estadio cambió de ritmo: máquinas, luces encendidas de madrugada y un equipo de 15 operarios que se puso al hombro una tarea clave.

A la 1.20 de la madrugada ya estaban trabajando. Sin pausas durante 48 horas, divididos en turnos rotativos, encararon una resiembra completa del campo. Primero “pelaron” el césped viejo, luego descompactaron el suelo para mejorar la absorción y evitar durezas, sembraron con semilla de primera línea -la Picasso Landscape, adaptada a esta época- y finalmente realizaron el arenado, uno de los pasos más demandantes.

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El contexto apuraba. Sin poder utilizar el Estadio del Bicentenario, también en refacción, San Martín se quedó sin alternativa y tuvo que acelerar los tiempos. Incluso pidió correr el partido ante Atlanta para sumar algunos días más de recuperación. Aun así, la cancha llegó a ese compromiso en un estado estimado del 80 al 85%, y debió ser utilizada igual.

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Con el correr de los días, el trabajo empezó a dar resultados. El riego intensivo, las condiciones climáticas favorables y el cuidado permanente hicieron lo suyo. El césped respondió, creció y se asentó hasta alcanzar hoy un estado óptimo.

El entrenamiento de este miércoles fue la confirmación: el Hilario volvió a ser una casa en plenitud. Jugadores y cuerpo técnico se movieron con normalidad sobre una superficie que vuelve a acompañar, en la previa del choque con el "Cervecero".

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