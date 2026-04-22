miércoles 22 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Polémica arbitral

Tras el Superclásico... AFA ya decidió qué hará con Herrera y Paletta

Pese a las fuertes polémicas en el Boca-River, el árbitro y el encargado del VAR fueron designados para la Fecha 16 del Torneo Apertura.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dario-Herrera-Getty-740x416

Las repercusiones del último Superclásico entre Boca y River siguen dando que hablar, pero la decisión de la AFA ya está tomada. Lejos de aplicar sanciones, tanto Darío Herrera como Héctor Paletta recibieron nuevas designaciones para la próxima fecha del Torneo Apertura.

Lee además
clubes sanjuaninos representan a la provincia en el campeonato argentino juvenil
Hockey sobre patines

Clubes sanjuaninos representan a la provincia en el Campeonato Argentino Juvenil
Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina.
Selección Argentina

A 50 días del Mundial 2026: los fijos en la lista de Lionel Scaloni y los que pelean por los últimos cupos

El arbitraje del partido disputado el fin de semana quedó en el centro de la escena. Por el lado de Boca, hubo reclamos por una supuesta segunda amarilla no mostrada en la jugada del penal. En tanto, desde River apuntaron a una acción en el final del encuentro, donde consideraron que hubo infracción en el área que no fue sancionada.

En ese contexto, el rol del VAR también fue cuestionado. Paletta, encargado de la tecnología, no convocó a Herrera para revisar la jugada decisiva, lo que alimentó aún más la polémica. Incluso, desde el entorno del “Millonario” habrían pedido que no vuelva a ser designado en partidos del club.

Sin embargo, la respuesta de la AFA fue clara: ambos árbitros tendrán actividad este mismo fin de semana. Herrera será el juez principal en el encuentro del viernes entre Estudiantes de Río Cuarto y Rosario Central, mientras que Paletta estará a cargo del VAR el domingo en el cruce entre Atlético Tucumán y Banfield.

La decisión no hizo más que reavivar el debate en el fútbol argentino, donde cada fallo arbitral en partidos de alto voltaje genera repercusiones inmediatas. Mientras los equipos ya ponen la cabeza en la Fecha 16, las jugadas del Superclásico siguen bajo la lupa y suman un nuevo capítulo a la discusión.

Temas
Seguí leyendo

Boca visitará a Defensa y Justicia con la vista puesta en los playoffs: hora, formación y dónde verlo

La Federación empezó a devolver el dinero a los ciclistas que costearon los gastos en el Argentino de Ruta

Leo Cobarrubia, el capitán que cierra una etapa y se despide del SEP

El Dique Punta Negra será escenario de un Torneo de Pesca con premios en efectivo

El Leicester City, campeón de la Premier League en 2016, descendió a tercera división

Tras volver al triunfo, San Martín publicó los precios de las entradas para el choque contra Quilmes

Tres grandes de Europa interesados en Julián Álvarez, ¿se va del Atlético Madrid?

Sanjuaninos fueron protagonistas en el Campeonato Argentino de bicicross

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Este domingo se realizará un torneo de pesca en el Dique Punta Negra.
Para agendar

El Dique Punta Negra será escenario de un Torneo de Pesca con premios en efectivo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Confirmado: el anciano hallado muerto en su casa en Pocito fue asesinado en ocasión de robo
Horror

Confirmado: el anciano hallado muerto en su casa en Pocito fue asesinado en ocasión de robo

Confirmado: Amato y la LBC con Eugenia Quevedo llegan a San Juan con shows que sacudirán a los cuarteteros
Pronto

Confirmado: Amato y la LBC con Eugenia Quevedo llegan a San Juan con shows que sacudirán a los cuarteteros

Los nuevos kioscos tienen mayores comodidades a los que se pueden encontrar en otros paseos.
Remodelación

Las perlitas de la Plaza Aberastain: nuevos bebederos, juegos infantiles y kioscos modernos que prometen marcar tendencia

En al menos cinco mineras sanjuaninas se han producido movimientos y recambios recientes de colaboradores en áreas clave.
Movimientos

El mercado de pases en las mineras sanjuaninas, a full: cambios, salidas y puestos sin cubrir

El joven fue trasladado este martes a tribunales. 
Presunto ataque sexual

Detuvieron a un joven por la presunta violación a una mujer con retraso madurativo de Rawson

Te Puede Interesar

El Museo de los Dinos sanjuanino tendrá un gemelo virtual. video
Avance

Dinos virtuales: de qué se trata la nueva apuesta paleontológica en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Choque fatal en la Navidad del 2025: un juez ratificó el juicio abreviado y condenó a un conductor que mató a un ciclista
Tribunales

Choque fatal en la Navidad del 2025: un juez ratificó el juicio abreviado y condenó a un conductor que mató a un ciclista

José Peluc, diputado nacional por San Juan de LLA (foto: Parlamentario)
Contrapunto

Peluc contra Quintela: "Plantea cualquier cosa para tener dos minutos de fama"

Dos sujetos fueron detenidos en Pocito después de cometer dos hechos delictivos en media hora.
En Pocito

Tienen 23 y 24 años y terminaron a las corridas tras haber cometido dos robos en media hora

La Escuela de Comercio de la UNSJ es una de las más buscadas de San Juan. 
Preuniversitarios

Si querés entrar a la Escuela de Comercio, todavía tenés chance