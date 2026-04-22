Tras el Superclásico... AFA ya decidió qué hará con Herrera y Paletta

Las repercusiones del último Superclásico entre Boca y River siguen dando que hablar, pero la decisión de la AFA ya está tomada. Lejos de aplicar sanciones, tanto Darío Herrera como Héctor Paletta recibieron nuevas designaciones para la próxima fecha del Torneo Apertura.

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El arbitraje del partido disputado el fin de semana quedó en el centro de la escena. Por el lado de Boca, hubo reclamos por una supuesta segunda amarilla no mostrada en la jugada del penal. En tanto, desde River apuntaron a una acción en el final del encuentro, donde consideraron que hubo infracción en el área que no fue sancionada.

En ese contexto, el rol del VAR también fue cuestionado. Paletta, encargado de la tecnología, no convocó a Herrera para revisar la jugada decisiva, lo que alimentó aún más la polémica. Incluso, desde el entorno del “Millonario” habrían pedido que no vuelva a ser designado en partidos del club.

Sin embargo, la respuesta de la AFA fue clara: ambos árbitros tendrán actividad este mismo fin de semana. Herrera será el juez principal en el encuentro del viernes entre Estudiantes de Río Cuarto y Rosario Central, mientras que Paletta estará a cargo del VAR el domingo en el cruce entre Atlético Tucumán y Banfield.

La decisión no hizo más que reavivar el debate en el fútbol argentino, donde cada fallo arbitral en partidos de alto voltaje genera repercusiones inmediatas. Mientras los equipos ya ponen la cabeza en la Fecha 16, las jugadas del Superclásico siguen bajo la lupa y suman un nuevo capítulo a la discusión.