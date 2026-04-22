Leo Cobarrubia, el capitán que cierra una etapa y se despide del SEP

Se terminó una etapa importante en la carrera de Leonardo Cobarrubia . El ciclista sanjuanino, uno de los grandes referentes del pelotón local, anunció su salida del equipo del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), estructura en la que creció, se consolidó y alcanzó sus mayores logros deportivos.

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A través de sus redes sociales, el capitán del conjunto continental compartió un sentido mensaje de despedida, en el que dejó en claro que no fue una decisión sencilla: “Hoy me toca escribir algo que no es fácil. Después de tantos años, hoy cierro una etapa muy importante de mi vida: mi camino en el SEP, equipo al que llegué en 2019 con 20 años y que desde el primer día me abrió las puertas para crecer como deportista y como persona”.

Cobarrubia hizo un repaso de su recorrido dentro del equipo, marcado por el esfuerzo y la evolución constante: “Fueron años intensos, de muchísimo aprendizaje, sacrificio, viajes, victorias y también momentos difíciles que me hicieron más fuerte. Cada carrera, cada entrenamiento y cada compañero dejaron una marca en mí. Viví cosas que siempre voy a llevar conmigo”.

El sanjuanino también agradeció a quienes lo acompañaron en este proceso: “Me voy con el corazón lleno. Agradecido con cada persona que formó parte de este proceso: compañeros, cuerpo técnico, dirigentes y todos los que estuvieron apoyando en cada paso. Sin ustedes, nada de esto hubiera sido posible”.

Sobre su futuro, dejó en claro que no se trata de un retiro, sino de una pausa para replantear objetivos. En diálogo con Tiempo de San Juan, dio más detalles sobre esta decisión: “Quiero estar tranquilo y dedicarme a mis negocios, como le dije a José Díaz (dueño del equipo) hay que aprovechar los momentos que la vida pasa rápido. Voy a seguir pedaleando pero sin la presión, sin estar en un equipo y tener esa responsabilidad”.

Además, valoró el vínculo construido durante su paso por el SEP: “Estoy muy agradecido con José porque me brindó mucho en estos años y creo que yo también le di mucho al equipo. Me fui bien, que era lo importante”.

En ese contexto, y más allá de tomarse un respiro, no se descarta que más adelante analice propuestas de cara a la próxima temporada de ruta, una vez que redefina su camino dentro del ciclismo.

“Gracias SEP por todo lo vivido. Siempre va a ser parte de mi historia. Nos volveremos a cruzar en la ruta”.

Cobarrubia fue una pieza clave dentro del SEP San Juan, especialmente en las últimas temporadas. Si bien tuvo pasos previos por otros equipos, como la Municipalidad de Pocito, su llegada al sindicato marcó un antes y un después en su carrera.

En la temporada 2023-2024 logró consolidarse como uno de los ciclistas más ganadores del calendario local, con triunfos destacados en el Grand Prix del Pedal Club Olimpia y el Circuito Homenaje a la Doble Calingasta. Ya en el período 2025-2026, y con el liderazgo absoluto del equipo, alcanzó su consagración máxima al quedarse con el título de Campeón Argentino de Ruta, además de imponerse en pruebas emblemáticas como la Doble Difunta Correa en dos ediciones consecutivas.