Fin de semana a puro fútbol: así se disputará la fecha 13 del fútbol sanjuanino

La Liga Sanjuanina de Fútbol comienza a transitar su tramo más caliente y este fin de semana se disputará la fecha 13 del Torneo Apertura “Daniel Archilla”, con una programación cargada y cruces que pueden empezar a marcar el rumbo del campeonato.

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El sábado 25 de abril habrá tres partidos, todos con el mismo horario: Cuarta División a las 14 y Primera desde las 16:30. En uno de los encuentros destacados, Sportivo Desamparados visitará a López Peláez en su cancha. Además, Marquesado recibirá a San Lorenzo, mientras que Colón Junior será local ante Atenas.

La jornada principal se desarrollará el domingo 26, también con idénticos horarios en todas las canchas. Carpintería enfrentará a Rivadavia, mientras que Villa Ibáñez tendrá un duro compromiso frente a Atlético de la Juventud Alianza.

Otro de los platos fuertes será el cruce entre Sarmiento y Sportivo Peñarol, dos equipos que buscan consolidarse en la pelea por los primeros puestos. Además, Minero jugará ante Unión en cancha de López Peláez, Trinidad será local frente a 9 de Julio y Defensores de Argentinos se medirá con Juventud Zondina en cancha de Peñarol.

Con el torneo avanzando hacia su definición, cada punto cobra mayor valor y la fecha 13 aparece como una oportunidad clave para acomodarse en la tabla y encarar con impulso la recta final del Apertura.