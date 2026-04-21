martes 21 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Primera División

Claudio Úbeda sopesa la opción de un once con muchos suplentes en la visita a Defensa y Justicia

Los jugadores que suelen ser titulares en Boca vienen de tener una dura seguidilla tras los duelos ante Barcelona de Ecuador y River.

Por Agencia NA
image

El director técnico de Boca, Claudio Úbeda, tendría todo listo para jugar con un equipo alternativo el partido de este jueves, en el que sus dirigidos visitarán a Defensa y Justicia, por la decimosexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

Lee además
claudio ubeda, paredes, chacho coudet y el arenazo, protagonistas de los memes que dejo en superclasico
Tras la victoria auriazul

Claudio Úbeda, Paredes, Chacho Coudet y el "Arenazo", protagonistas de los memes que dejó en Superclásico
sanjuaninos fueron protagonistas en el campeonato argentino de bicicross
Polideportivo

Sanjuaninos fueron protagonistas en el Campeonato Argentino de bicicross

Esto se debe a la intensa seguidilla que atravesó el equipo, que durante la semana pasada recibió a Barcelona de Ecuador en el triunfo por 3-0 en la Copa Libertadores, mientras que solo cinco días después le ganó 1-0 como visitante a River en el Superclásico gracias al gol de penal del mediocampista y capitán, Leandro Paredes.

Justamente Paredes es uno de los que tiene un pie y medio afuera del 11 titular que visitará al “Halcón de Varela”. El mediocampista confesó haber sentido un dolor en el isquiotibial, aunque finalmente se supo que solo fue una sobrecarga muscular.

De todas maneras, Úbeda lo haría descansar con el objetivo de que llegue en buenas condiciones al encuentro frente a Cruzeiro de la semana que viene en la Copa Libertadores y su reemplazante sería el español Ander Herrera, que es garantía de confianza cada vez que ingresa desde el banco de suplentes.

En lo que respecta a la defensa se verían las mayores modificaciones, ya que descansarían los que vienen de jugar el Superclásico para darle lugar a Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida.

Por último, otros jugadores que podrían ganarse una oportunidad para este jueves son Alan Velasco, Tomás Belmonte, Milton Giménez y Exequiel Zeballos. Este último lleva pocas semanas desde que se recuperó de un desgarro que le provocó una larga inactividad, por lo que intenta sumar minutos para así ganar confianza y recuperar su lugar en el 11 titular de cara a los trascendentales encuentros que se vendrán para el "Xeneize.

Boca atraviesa un buen momento, debido a que arrastra un invicto de 13 partidos que le permite no solo dar pelea por las primeras posiciones en la Zona A del Torneo Apertura, sino también liderar con puntaje ideal en el Grupo D de la Copa Libertadores.

FUENTE: Agencia NA

Temas
Seguí leyendo

Fin de semana a puro fútbol: así se disputará la fecha 13 del fútbol sanjuanino

Jesús, el sanjuanino que gritó campeón en la World Cup 2026 de patinaje artístico

Banfield empató con el líder Independiente Rivadavia de Mendoza que le sacó 4 puntos de diferencia a River

Boca tendrá público visitante en Florencio Varela para enfrentar a Defensa y Justicia

San Lorenzo mereció más, pero no pudo romper el 0 con Vélez

Barracas Central y Belgrano de Córdoba no se sacaron ventajas

El costado futbolero de Luis Brandoni: hincha fanático, socio vitalicio y la fuerte crítica hacia el fútbol argentino

Saquearon la utilería de Unión de Villa Krause y piden ayuda para encontrar lo robado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
jesus, el sanjuanino que grito campeon en la world cup 2026 de patinaje artistico
Polideportivo

Jesús, el sanjuanino que gritó campeón en la World Cup 2026 de patinaje artístico

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quiénes dieron el sí en el casamiento top en Pocito que contó con la visita de Barassi
Boda de lujo

Quiénes dieron el "sí" en el casamiento top en Pocito que contó con la visita de Barassi

Condenan a un pistolero con 11 causas que aterrorizaba a sus víctimas en Chimbas y Rawson
UFI Genérica

Condenan a un "pistolero" con 11 causas que aterrorizaba a sus víctimas en Chimbas y Rawson

Este es Jonathan Lucero, el único detenido por el crimen.
Olor a venganza

Atacaron a balazos la casa de la familia del único detenido por el asesinato de Villa San Patricio

El IPV de San Juan busca este año entregar más casas que en 2025 pero se complica si la gente no paga la cuota.
Contraste

Vivir en una casa del IPV es tres veces más barato que alquilar, pero la mitad de los adjudicatarios no paga la cuota en San Juan

Fraude en el Registro Inmobiliario: la defensa de un empleado vuelve a plantear la enfermedad mental para evitar el juicio

Fraude en el Registro Inmobiliario: la defensa de un empleado vuelve a plantear la enfermedad mental para evitar el juicio

Te Puede Interesar

La Rioja redobla la disputa con San Juan por Josemaría y suma el reclamo por Ischigualasto
Disputa

La Rioja redobla la disputa con San Juan por Josemaría y suma el reclamo por Ischigualasto

Por Redacción Tiempo de San Juan
En al menos cinco mineras sanjuaninas se han producido movimientos y recambios recientes de colaboradores en áreas clave.
Movimientos

El mercado de pases en las mineras sanjuaninas, a full: cambios, salidas y puestos sin cubrir

Así fue el mensaje intimidatorio que dejaron en una escuela de Rawson video
Preocupación

Así fue el mensaje intimidatorio que dejaron en una escuela de Rawson

Colorida y con juegos: la sala de espera de oncología infatil en el Hospital Rawson estrenó renovación video
Buena noticia

Colorida y con juegos: la sala de espera de oncología infatil en el Hospital Rawson estrenó renovación

La nueva estafa con promesas para sorteos de viviendas del IPV en San Juan.
Para no caer

"La anoto en el sorteo y la hago ganadora": en detalle, la nueva estafa con casas del IPV en San Juan