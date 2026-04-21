Claudio Úbeda sopesa la opción de un once con muchos suplentes en la visita a Defensa y Justicia

El director técnico de Boca, Claudio Úbeda, tendría todo listo para jugar con un equipo alternativo el partido de este jueves, en el que sus dirigidos visitarán a Defensa y Justicia, por la decimosexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

Tras la victoria auriazul Claudio Úbeda, Paredes, Chacho Coudet y el "Arenazo", protagonistas de los memes que dejó en Superclásico

Esto se debe a la intensa seguidilla que atravesó el equipo, que durante la semana pasada recibió a Barcelona de Ecuador en el triunfo por 3-0 en la Copa Libertadores, mientras que solo cinco días después le ganó 1-0 como visitante a River en el Superclásico gracias al gol de penal del mediocampista y capitán, Leandro Paredes.

Justamente Paredes es uno de los que tiene un pie y medio afuera del 11 titular que visitará al “Halcón de Varela”. El mediocampista confesó haber sentido un dolor en el isquiotibial, aunque finalmente se supo que solo fue una sobrecarga muscular.

De todas maneras, Úbeda lo haría descansar con el objetivo de que llegue en buenas condiciones al encuentro frente a Cruzeiro de la semana que viene en la Copa Libertadores y su reemplazante sería el español Ander Herrera, que es garantía de confianza cada vez que ingresa desde el banco de suplentes.

En lo que respecta a la defensa se verían las mayores modificaciones, ya que descansarían los que vienen de jugar el Superclásico para darle lugar a Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida.

Por último, otros jugadores que podrían ganarse una oportunidad para este jueves son Alan Velasco, Tomás Belmonte, Milton Giménez y Exequiel Zeballos. Este último lleva pocas semanas desde que se recuperó de un desgarro que le provocó una larga inactividad, por lo que intenta sumar minutos para así ganar confianza y recuperar su lugar en el 11 titular de cara a los trascendentales encuentros que se vendrán para el "Xeneize.

Boca atraviesa un buen momento, debido a que arrastra un invicto de 13 partidos que le permite no solo dar pelea por las primeras posiciones en la Zona A del Torneo Apertura, sino también liderar con puntaje ideal en el Grupo D de la Copa Libertadores.

FUENTE: Agencia NA