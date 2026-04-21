"La anoto en el sorteo y la hago ganadora": en detalle, la nueva estafa con casas del IPV en San Juan

La nueva estafa con promesas para sorteos de viviendas del IPV en San Juan.

“Hola, buenas. Si desea estar en la lista de las próximas entregas de viviendas, me avisa. Me hago cargo de que su nombre salga sin problema. Dejo WhatsApp”, dice el mensaje de una desconocida que da inicio a una nueva estafa vinculada al sorteo de viviendas del IPV en San Juan. Luego, las promesas continúan a través de otro interlocutor, que finalmente termina solicitando dinero. Ante la aparición de estos chats, las autoridades advirtieron que ninguna de estas ofertas es real y alertaron para evitar que más personas resulten engañadas.

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La nueva modalidad de engaño comenzó a circular en los últimos días. En el mensaje inicial enviado por una mujer, aparece un número de teléfono al que la persona debe comunicarse posteriormente.

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Una vez que alguien escribe a ese otro contacto, recibe respuesta prácticamente inmediata de una segunda mujer. Esta consulta cómo obtuvo el número y solicita una captura del mensaje inicial, además del nombre de la persona que inició la comunicación. Recién entonces asegura: “Yo la anoto en el sorteo y la hago salir ganadora”. Y agrega: “Para entregas de casas desocupadas o barrios nuevos, yo doy información en el grupo”.

A cambio, y tras una serie de intercambios, solicita $50.000 por “el servicio”.

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Luego de que esta metodología saliera a la luz, desde el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) recordaron que la inscripción en los planes habitacionales es completamente gratuita, por lo que ningún gestor, persona particular ni entidad externa está habilitada a cobrar por este trámite. Además, aclararon que el IPV no vende carpetas, lotes ni viviendas que se encuentren en situación de desalojo.

En cuanto a las viviendas adjudicadas por el Instituto, se destaca que:

No pueden alquilarse ni permutarse sin la debida autorización del IPV.

No pueden venderse si no están completamente canceladas.

Deben ser habitadas exclusivamente por los adjudicatarios o por quienes cuenten con aprobación expresa del organismo.

Por otra parte, recordaron que, ante cualquier duda o propuesta sospechosa, se recomienda consultar directamente con el IPV a través de sus canales oficiales o acercarse personalmente a su sede ubicada en el Centro Cívico.

Sitio web oficial: https://ipv.sanjuan.gob.ar

Teléfonos de contacto: 0264 4305278 / 4305267 / 4305268 / 4305269

Horario de atención: lunes a viernes de 7:30 a 13:00