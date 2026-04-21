martes 21 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Para no caer

"La anoto en el sorteo y la hago ganadora": en detalle, la nueva estafa con casas del IPV en San Juan

La oferta comienza con promesas a través de mensajes de WhatsApp y termina con la solicitud de dinero. Las autoridades ya emitieron una aclaración.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La nueva estafa con promesas para sorteos de viviendas del IPV en San Juan.

La nueva estafa con promesas para sorteos de viviendas del IPV en San Juan.

“Hola, buenas. Si desea estar en la lista de las próximas entregas de viviendas, me avisa. Me hago cargo de que su nombre salga sin problema. Dejo WhatsApp”, dice el mensaje de una desconocida que da inicio a una nueva estafa vinculada al sorteo de viviendas del IPV en San Juan. Luego, las promesas continúan a través de otro interlocutor, que finalmente termina solicitando dinero. Ante la aparición de estos chats, las autoridades advirtieron que ninguna de estas ofertas es real y alertaron para evitar que más personas resulten engañadas.

Lee además
sorteo y limites de metros cuadrados: los cambios que prepara el ipv en los prestamos para construir casas
Para clase media

Sorteo y límites de metros cuadrados: los cambios que prepara el IPV en los préstamos para construir casas
escandalo por las motos en valle fertil: suspendieron el sorteo y ahora prometen hacerlo online
Comunicado oficial

Escándalo por las motos en Valle Fértil: suspendieron el sorteo y ahora prometen hacerlo online

La nueva modalidad de engaño comenzó a circular en los últimos días. En el mensaje inicial enviado por una mujer, aparece un número de teléfono al que la persona debe comunicarse posteriormente.

image
image

Una vez que alguien escribe a ese otro contacto, recibe respuesta prácticamente inmediata de una segunda mujer. Esta consulta cómo obtuvo el número y solicita una captura del mensaje inicial, además del nombre de la persona que inició la comunicación. Recién entonces asegura: “Yo la anoto en el sorteo y la hago salir ganadora”. Y agrega: “Para entregas de casas desocupadas o barrios nuevos, yo doy información en el grupo”.

A cambio, y tras una serie de intercambios, solicita $50.000 por “el servicio”.

image

Luego de que esta metodología saliera a la luz, desde el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) recordaron que la inscripción en los planes habitacionales es completamente gratuita, por lo que ningún gestor, persona particular ni entidad externa está habilitada a cobrar por este trámite. Además, aclararon que el IPV no vende carpetas, lotes ni viviendas que se encuentren en situación de desalojo.

En cuanto a las viviendas adjudicadas por el Instituto, se destaca que:

  • No pueden alquilarse ni permutarse sin la debida autorización del IPV.
  • No pueden venderse si no están completamente canceladas.
  • Deben ser habitadas exclusivamente por los adjudicatarios o por quienes cuenten con aprobación expresa del organismo.

Por otra parte, recordaron que, ante cualquier duda o propuesta sospechosa, se recomienda consultar directamente con el IPV a través de sus canales oficiales o acercarse personalmente a su sede ubicada en el Centro Cívico.

Sitio web oficial: https://ipv.sanjuan.gob.ar

Teléfonos de contacto: 0264 4305278 / 4305267 / 4305268 / 4305269

Horario de atención: lunes a viernes de 7:30 a 13:00

Temas
Seguí leyendo

Dolor por la muerte de "Marité" Malvar, una reconocida trabajadora social de San Juan

Los mensajes intimidatorios llegaron a Jáchal: una escuela se vio convulsionada este martes

Avanza una importante obra de cloacas cerca de El Palomar

El dato curioso y un gran contraste con Mendoza: Francisco I, ¿vino a San Juan?

Con la llegada del frío en San Juan, advierten sobre la importancia de revisar calefactores: los costos de los services

La Feria Internacional de Artesanías se vivirá durante 10 días: cuánto saldrán las entradas

Advierten por la venta de garrafas adulteradas en San Juan: cómo identificar los peligros

Monseñor Lozano, mano derecha de Bergoglio y el mensaje que el Papa le dedicó cuando fue su Vicario

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Se viene la XXXI Feria Internacional de Artesanías. Mirá todo lo que hay que tener en cuenta para recorrerla.
Para agendar

La Feria Internacional de Artesanías se vivirá durante 10 días: cuánto saldrán las entradas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quiénes dieron el sí en el casamiento top en Pocito que contó con la visita de Barassi
Boda de lujo

Quiénes dieron el "sí" en el casamiento top en Pocito que contó con la visita de Barassi

Condenan a un pistolero con 11 causas que aterrorizaba a sus víctimas en Chimbas y Rawson
UFI Genérica

Condenan a un "pistolero" con 11 causas que aterrorizaba a sus víctimas en Chimbas y Rawson

Este es Jonathan Lucero, el único detenido por el crimen.
Olor a venganza

Atacaron a balazos la casa de la familia del único detenido por el asesinato de Villa San Patricio

El IPV de San Juan busca este año entregar más casas que en 2025 pero se complica si la gente no paga la cuota.
Contraste

Vivir en una casa del IPV es tres veces más barato que alquilar, pero la mitad de los adjudicatarios no paga la cuota en San Juan

Fraude en el Registro Inmobiliario: la defensa de un empleado vuelve a plantear la enfermedad mental para evitar el juicio

Fraude en el Registro Inmobiliario: la defensa de un empleado vuelve a plantear la enfermedad mental para evitar el juicio

Te Puede Interesar

La Rioja redobla la disputa con San Juan por Josemaría y suma el reclamo por Ischigualasto
Disputa

La Rioja redobla la disputa con San Juan por Josemaría y suma el reclamo por Ischigualasto

Por Redacción Tiempo de San Juan
En al menos cinco mineras sanjuaninas se han producido movimientos y recambios recientes de colaboradores en áreas clave.
Movimientos

El mercado de pases en las mineras sanjuaninas, a full: cambios, salidas y puestos sin cubrir

Así fue el mensaje intimidatorio que dejaron en una escuela de Rawson video
Preocupación

Así fue el mensaje intimidatorio que dejaron en una escuela de Rawson

Colorida y con juegos: la sala de espera de oncología infatil en el Hospital Rawson estrenó renovación video
Buena noticia

Colorida y con juegos: la sala de espera de oncología infatil en el Hospital Rawson estrenó renovación

La nueva estafa con promesas para sorteos de viviendas del IPV en San Juan.
Para no caer

"La anoto en el sorteo y la hago ganadora": en detalle, la nueva estafa con casas del IPV en San Juan