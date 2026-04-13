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Comunicado oficial

Escándalo por las motos en Valle Fértil: suspendieron el sorteo y ahora prometen hacerlo online

Tras las quejas, la productora salió a despegar al municipio y anunció que el sorteo será el 15 de abril, con transmisión y control de escribano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La bronca que se desató en Valle Fértil por las motos que no se sortearon en pleno festejo aniversario obligó a la productora a salir a dar explicaciones. En medio de cuestionamientos y sospechas, confirmaron que el sorteo no se hizo y que será reprogramado.

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A través de un comunicado, Cumbre Producciones admitió que el sorteo de las dos motocicletas previstas para el 4 de abril finalmente no se realizó. ¿El motivo? Según indicaron, las condiciones climáticas y la gran cantidad de personas que compraron entradas online pero no pudieron asistir.

El punto más sensible fue la mecánica: los números para participar se entregaban únicamente a quienes ingresaban al predio. Es decir, quienes habían comprado su entrada pero no pudieron ir quedaban automáticamente afuera. Ese detalle encendió la polémica.

Para evitar mayores cuestionamientos, la empresa decidió frenar todo y rearmar el sistema. “Se buscó garantizar la equidad y la transparencia”, señalaron en el comunicado.

Ahora, el nuevo sorteo tiene fecha: será el 15 de abril, de manera virtual, con fiscalización de un escribano público y transmisión por canales oficiales.

También definieron cómo será la participación: quienes compraron online ya están incluidos, mientras que los que adquirieron entradas de forma presencial deberán registrarse con DNI en el Área de Cultura hasta el 14 de abril.

En paralelo, la productora se apuró en despegar al Municipio de Valle Fértil, asegurando que no tuvo intervención en la organización ni en la decisión de suspender el sorteo.

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