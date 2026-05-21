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Fiesta Provincial del Chivo 2026: La Majadita ya palpita su 21ª edición con folklore, gastronomía y tradición

Como sucede cada año, el tradicional evento de Valle Fértil se realizará¡en el predio Oscar Luis. Mirá quiénes actuarán este año.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Fiesta Provincial del Chivo, en La Majadita, Valle Fértil, ya tiene fecha y artistas confirmados.

La Fiesta Provincial del Chivo, en La Majadita, Valle Fértil, ya tiene fecha y artistas confirmados.

Desde las 11 de la mañana del próximo 18 de julio, La Majadita volverá a convertirse en el epicentro de la cultura popular sanjuanina con la realización de la 21ª edición del Festival Provincial del Chivo, una de las celebraciones más esperadas de Valle Fértil.

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El tradicional encuentro tendrá lugar en el Predio Oscar Luis (C.I.C.) de La Majadita y promete una jornada cargada de música, danza, sabores regionales y espíritu festivalero.

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La organización confirmó la grilla artística encabezada por Los Puebleros Riojanos, el reconocido grupo de folklore tradicional de La Rioja que se ha ganado el cariño del público por su energía sobre el escenario, su cercanía con la gente y su repertorio cargado de raíces culturales. Con años de trayectoria, el conjunto se consolidó como uno de los embajadores del folklore riojano en festivales provinciales y nacionales.

Además, el escenario recibirá a Los Mellizos Díaz, el dúo folklórico tucumano integrado por Javier y Daniel Díaz. Los artistas se destacan por fusionar tradición y frescura en cada presentación, conectando con el público a través de la alegría, la emoción y el sentido de pertenencia cultural. Su disciplina y constancia los llevaron a participar en importantes festivales del país.

Embed - Festival Provincial Del Chivo La Majadita VF on Instagram: " ! ¡Sí, sí, sí! Estamos emocionadísimos de anunciarles que la 21ª edición del Festival Provincial del Chivo – ya tiene fecha: ¡Este 18 de Julio! Nos vemos en el Predio Oscar Luis (CIC) La Majadita, Valle Fértil, San Juan. Disfrutaremos juntos de otra edición ¡INCREÍBLE E IMPERDIBLE! ¡Prepárense para música, sabores, cultura y mucha diversión! . . . . #FestivalDelChivo2026 #LaMajadita #ValleFértil #SanJuan #festivalesargentinos"
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El Festival Provincial del Chivo no solo ofrecerá espectáculos musicales en vivo, sino también una amplia propuesta gastronómica y artesanal. Durante toda la jornada habrá venta de comidas típicas, bebidas, productos regionales y artesanías locales, permitiendo a vecinos y turistas disfrutar de una experiencia completa vinculada a las tradiciones cuyanas.

Con entrada al espíritu festivo y familiar que caracteriza al evento, la organización invitó a toda la comunidad y visitantes a ser parte de una nueva edición “increíble e imperdible” de una celebración que año tras año fortalece la identidad cultural de Valle Fértil y de San Juan.

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