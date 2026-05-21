La Cámara de Comercio defendió el adelanto del Día del Padre y respondió a las críticas

La disputa por la posible modificación de la fecha del Día del Padre sumó un nuevo capítulo en San Juan. Luego de las críticas expresadas por distintas entidades comerciales, la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan (CCSJ) salió a defender públicamente el pedido para adelantar la celebración al domingo 14 de junio y aseguró que la propuesta responde a una necesidad del sector ante el complejo contexto económico.

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A través de un comunicado, la entidad presidida por Hermes Rodríguez sostuvo que la iniciativa “no surge de manera arbitraria ni caprichosa” , sino que fue planteada tras conversaciones con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), organismos nacionales a los que trasladaron la preocupación de los comerciantes sanjuaninos.

El eje del planteo tiene que ver con el calendario de junio. Según argumentaron desde la CCSJ, si el Día del Padre se mantiene el domingo 21, la semana previa quedará atravesada por dos feriados nacionales: el del General Martín Miguel de Güemes, trasladado al lunes 15, y el Día de la Bandera, el sábado 20 de junio. Para la Cámara, esto reduciría considerablemente los días hábiles de ventas y afectaría una de las fechas comerciales más importantes del año.

Además, remarcaron que abrir los locales el sábado 20 implicaría afrontar costos operativos más altos debido al pago doble por tratarse de un feriado nacional. “La situación actual del comercio, caracterizada por la caída de las ventas, exige implementar todas las herramientas posibles para sostener la actividad sin incrementar los costos”, expresaron.

La postura de la Cámara de Comercio generó una fuerte reacción en otras entidades del sector. Desde la Cámara de Comerciantes Unidos rechazaron de plano la idea de adelantar la fecha y consideraron que la medida no sería beneficiosa para el comercio local.

En contrapartida, propusieron aprovechar el fin de semana largo y concentrar las ventas fuertes entre el viernes 19 y el sábado 20 de junio, trasladando luego el descanso del personal al lunes 22, cuando suele disminuir la actividad comercial. Según sostienen, adelantar el festejo implicaría “achicar” el mes y perder el impulso económico de la segunda quincena.

A esa postura también se sumó el Sector Comercio de la Federación Económica de San Juan (FESJ), que emitió un comunicado rechazando el cambio de fecha y calificando al tercer domingo de junio como “inamovible”.

Desde la Federación cuestionaron además que la propuesta de adelantar el Día del Padre se impulsara “sin consultar al resto de las entidades” que representan al comercio sanjuanino. Para la FESJ, modificar la fecha implicaría resignar días clave de ventas justo en coincidencia con el cobro del medio aguinaldo.

En ese marco, la entidad consideró que el comercio puede trabajar el sábado 20 de junio, siempre que se respeten las condiciones previstas en la Ley de Contrato de Trabajo para jornadas feriadas.

Frente a las críticas, la Cámara de Comercio y Servicios defendió su representatividad institucional y destacó que está próxima a cumplir 80 años de trayectoria en la provincia. “Las decisiones se toman en base a la participación de los asociados”, señalaron, al tiempo que remarcaron que fueron los propios comerciantes quienes manifestaron preocupación por la superposición de feriados y las dificultades para atender la demanda de los clientes.

En otro tramo del comunicado, la entidad también cuestionó algunas opiniones públicas surgidas en medio de la polémica y aseguró que provienen de personas con “escasa o nula experiencia institucional”, lo que —según indicaron— puede generar interpretaciones erróneas sobre el funcionamiento del sector empresario.

Finalmente, desde la CCSJ insistieron en que el objetivo de la propuesta es “defender al comercio sanjuanino con responsabilidad, seriedad y visión estratégica”, y aseguraron que las decisiones nunca se imponen, sino que se plantean como alternativas abiertas al diálogo y al consenso.