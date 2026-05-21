jueves 21 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sigue la polémica

La Cámara de Comercio defendió el adelanto del Día del Padre y respondió a las críticas

La entidad aseguró que la propuesta busca proteger las ventas ante una semana atravesada por feriados y cuestionó la postura de otros sectores comerciales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La disputa por la posible modificación de la fecha del Día del Padre sumó un nuevo capítulo en San Juan. Luego de las críticas expresadas por distintas entidades comerciales, la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan (CCSJ) salió a defender públicamente el pedido para adelantar la celebración al domingo 14 de junio y aseguró que la propuesta responde a una necesidad del sector ante el complejo contexto económico.

Lee además
El rescate del puma que apareció este miércoles en Rivadavia demandó un importante operativo. El animal se encuentra en avanzado estado de deshidratación. Fotos: Secretaría de Ambiente
Ambiente

Después de casi 12 horas de operativo, rescataron al puma hallado en Rivadavia: está en estado crítico
El video de un caballo suelto en medio de una ruta de Sarmiento en plena madrugada, volvió a causar preocupación.
Video

Captaron el momento en que un caballo suelto volvió a poner en riesgo a conductores en rutas de Sarmiento

A través de un comunicado, la entidad presidida por Hermes Rodríguez sostuvo que la iniciativa “no surge de manera arbitraria ni caprichosa”, sino que fue planteada tras conversaciones con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), organismos nacionales a los que trasladaron la preocupación de los comerciantes sanjuaninos.

El eje del planteo tiene que ver con el calendario de junio. Según argumentaron desde la CCSJ, si el Día del Padre se mantiene el domingo 21, la semana previa quedará atravesada por dos feriados nacionales: el del General Martín Miguel de Güemes, trasladado al lunes 15, y el Día de la Bandera, el sábado 20 de junio. Para la Cámara, esto reduciría considerablemente los días hábiles de ventas y afectaría una de las fechas comerciales más importantes del año.

Además, remarcaron que abrir los locales el sábado 20 implicaría afrontar costos operativos más altos debido al pago doble por tratarse de un feriado nacional. “La situación actual del comercio, caracterizada por la caída de las ventas, exige implementar todas las herramientas posibles para sostener la actividad sin incrementar los costos”, expresaron.

La postura de la Cámara de Comercio generó una fuerte reacción en otras entidades del sector. Desde la Cámara de Comerciantes Unidos rechazaron de plano la idea de adelantar la fecha y consideraron que la medida no sería beneficiosa para el comercio local.

En contrapartida, propusieron aprovechar el fin de semana largo y concentrar las ventas fuertes entre el viernes 19 y el sábado 20 de junio, trasladando luego el descanso del personal al lunes 22, cuando suele disminuir la actividad comercial. Según sostienen, adelantar el festejo implicaría “achicar” el mes y perder el impulso económico de la segunda quincena.

A esa postura también se sumó el Sector Comercio de la Federación Económica de San Juan (FESJ), que emitió un comunicado rechazando el cambio de fecha y calificando al tercer domingo de junio como “inamovible”.

Desde la Federación cuestionaron además que la propuesta de adelantar el Día del Padre se impulsara “sin consultar al resto de las entidades” que representan al comercio sanjuanino. Para la FESJ, modificar la fecha implicaría resignar días clave de ventas justo en coincidencia con el cobro del medio aguinaldo.

En ese marco, la entidad consideró que el comercio puede trabajar el sábado 20 de junio, siempre que se respeten las condiciones previstas en la Ley de Contrato de Trabajo para jornadas feriadas.

Frente a las críticas, la Cámara de Comercio y Servicios defendió su representatividad institucional y destacó que está próxima a cumplir 80 años de trayectoria en la provincia. “Las decisiones se toman en base a la participación de los asociados”, señalaron, al tiempo que remarcaron que fueron los propios comerciantes quienes manifestaron preocupación por la superposición de feriados y las dificultades para atender la demanda de los clientes.

En otro tramo del comunicado, la entidad también cuestionó algunas opiniones públicas surgidas en medio de la polémica y aseguró que provienen de personas con “escasa o nula experiencia institucional”, lo que —según indicaron— puede generar interpretaciones erróneas sobre el funcionamiento del sector empresario.

Finalmente, desde la CCSJ insistieron en que el objetivo de la propuesta es “defender al comercio sanjuanino con responsabilidad, seriedad y visión estratégica”, y aseguraron que las decisiones nunca se imponen, sino que se plantean como alternativas abiertas al diálogo y al consenso.

Seguí leyendo

Una crack: una maestra sanjuanina es viral por evaluar a sus alumnos con los jugadores de la selección

Temen que el incendio en un museo de Luján haya reducido a cenizas parte de la historia sanjuanina

Cómo podrían afectar a San Juan los cambios en el régimen de "zona fría"

ACCODEPAS aseguró que el informe del INPRES está incompleto y piden frenar la demolición de la Capilla de Villa Mercedes: "Se puede mantener en pie"

De San Juan a la Toscana: Tonchi De Oro, el hockista que cambió el stick por el fuego de los asados argentinos

Pesar por la muerte de Mariela Castro, histórica militante peronista de Rawson

El misterio de la Difunta Correa: buscan documentos que prueben su paso por la historia y ya hay pistas

ADICUS convocó a un paro total de cinco días a fines de mayo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El incendio ocurrido en el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, en Luján, que guarda documentos de la historia sanjuanina. Foto: El Civismo
Pérdida

Temen que el incendio en un museo de Luján haya reducido a cenizas parte de la historia sanjuanina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El Paso de Agua Negra ofrece paisajes cautivantes entre San Juan y Coquimbo.  
Expectativa

El Paso de Agua Negra, cerquita de alcanzar un récord histórico de estar abierto

Quemaban hojas secas, el fuego se descontroló y una casa se prendió fuego: murieron las mascotas de la familia
En Capital

Quemaban hojas secas, el fuego se descontroló y una casa se prendió fuego: murieron las mascotas de la familia

En este local detuvieron a una de las empleadas.
En el centro sanjuanino

Allanamiento en una casa de préstamos: 9 denuncias por estafas y una empleada presa

Fuerte choque entre una ciclista y colectivo en Marquesado: la mujer tiene muerte cerebral
Rivadavia

Fuerte choque entre una ciclista y colectivo en Marquesado: la mujer tiene muerte cerebral

River rescató un punto , está puntero de la copa y ya piensa en la final frente a Belgrano
Copa Sudamericana

River rescató un punto , está puntero de la copa y ya piensa en la final frente a Belgrano

Te Puede Interesar

Arrancó el juicio por trata de personas contra el abogado Gustavo De la Fuente: de qué se lo acusa
TOF

Arrancó el juicio por trata de personas contra el abogado Gustavo De la Fuente: de qué se lo acusa

Por Redacción Tiempo de San Juan
El rescate del puma que apareció este miércoles en Rivadavia demandó un importante operativo. El animal se encuentra en avanzado estado de deshidratación. Fotos: Secretaría de Ambiente
Ambiente

Después de casi 12 horas de operativo, rescataron al puma hallado en Rivadavia: está en estado crítico

Los deudores alimentarios no podrán entrar a los partidos de San Martín y evalúan aplicar la medida en el fútbol local
Controles en las canchas

Los deudores alimentarios no podrán entrar a los partidos de San Martín y evalúan aplicar la medida en el fútbol local

La Cámara de Comercio defendió el adelanto del Día del Padre y respondió a las críticas
Sigue la polémica

La Cámara de Comercio defendió el adelanto del Día del Padre y respondió a las críticas

Arrestaron a 30 personas en diferentes controles en San Juan: secuestraron una moto robada
Policía de San Juan

Arrestaron a 30 personas en diferentes controles en San Juan: secuestraron una moto robada