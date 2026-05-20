ADICUS convocó a un paro total de cinco días a fines de mayo

La Asociación de Docentes, Investigadores y Creadores (ADICUS) anunció que profundizará su plan de lucha con una contundente medida de fuerza. A través de un comunicado, confirmó un paro total de actividades que se extenderá desde el 26 hasta el 30 de mayo inclusive, lo que paralizará por completo el dictado de clases y el funcionamiento administrativo de la casa de altos estudios durante esa semana.

Bajo la consigna "Sr. Presidente, cumpla la Ley", la comunidad universitaria local reclama de manera urgente la efectiva aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, norma clave para garantizar los salarios de los trabajadores frente a la inflación y el sostenimiento del presupuesto para el funcionamiento edilicio, académico y de investigación.

Con esta medida, el sector busca visibilizar el fuerte descontento y exigir una respuesta inmediata por parte del Ejecutivo nacional ante la crisis presupuestaria que atraviesa la educación pública superior.

Por su parte, el Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de San Juan (SiDUNSJ) había confirmado su adhesión a la medida de fuerza nacional convocada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU). De esta manera, también llevarán un nuevo paro total de actividades en las universidades públicas de todo el país entre el martes 26 y el sábado 30 de mayo.

La decisión de profundizar las medidas de fuerza fue resuelta durante el último plenario de secretarios y secretarias generales de CONADU. Según señalaron los representantes sindicales, la continuidad del plan de lucha responde a la falta de respuestas por parte del Ejecutivo nacional ante los reclamos del sector.

Desde los gremios docentes argumentan que, pese a la masiva manifestación social registrada el pasado 12 de mayo en defensa de la educación pública, el conflicto salarial y presupuestario se mantiene vigente. Las organizaciones sindicales denuncian que el gobierno nacional incumple los lineamientos establecidos en la Ley de Financiamiento Universitario.