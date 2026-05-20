Una famosa cantante confirmó que vendrá a San Juan: dónde conseguir las entradas y cuánto cuestan

La reconocida cantante Marcela Morelo confirmó su regreso a San Juan con un show previsto para el domingo 25 de octubre. La presentación será en el Teatro Sarmiento, desde las 22 horas, en el marco de su gira nacional que la llevará nuevamente a encontrarse con el público local.
Las entradas ya se encuentran a la venta, con precios que van desde los $40.000 hasta los $80.000, según la ubicación. Quienes deseen adquirirlas de manera anticipada podrán hacerlo a través de la plataforma TuEntrada, o en los puntos físicos habilitados como Super Nova y Power Play.
La última visita de Morelo a la provincia había sido en julio del año pasado, cuando se presentó en el Auditorio Juan Victoria, también a las 22. En aquella ocasión, la cantautora llegó con una gira que recorrió varias ciudades del país y que tuvo su cierre con entradas agotadas en el Teatro Gran Rex.
Durante ese período, la artista también lanzó nuevas versiones de sus clásicos, como “Lo mismo que a mí”, en colaboración con otras figuras de la música, alcanzando millones de reproducciones y consolidando su vigencia dentro de la escena nacional. Su regreso a San Juan se da en ese mismo contexto de cercanía con el público y un repertorio que combina sus grandes éxitos con sus trabajos más recientes.