Una famosa cantante confirmó que vendrá a San Juan: dónde conseguir las entradas y cuánto cuestan

La reconocida cantante Marcela Morelo confirmó su regreso a San Juan con un show previsto para el domingo 25 de octubre. La presentación será en el Teatro Sarmiento , desde las 22 horas, en el marco de su gira nacional que la llevará nuevamente a encontrarse con el público local.

Las entradas ya se encuentran a la venta, con precios que van desde los $40.000 hasta los $80.000, según la ubicación. Quienes deseen adquirirlas de manera anticipada podrán hacerlo a través de la plataforma TuEntrada , o en los puntos físicos habilitados como Super Nova y Power Play.

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La última visita de Morelo a la provincia había sido en julio del año pasado, cuando se presentó en el Auditorio Juan Victoria, también a las 22. En aquella ocasión, la cantautora llegó con una gira que recorrió varias ciudades del país y que tuvo su cierre con entradas agotadas en el Teatro Gran Rex.

Durante ese período, la artista también lanzó nuevas versiones de sus clásicos, como “Lo mismo que a mí”, en colaboración con otras figuras de la música, alcanzando millones de reproducciones y consolidando su vigencia dentro de la escena nacional. Su regreso a San Juan se da en ese mismo contexto de cercanía con el público y un repertorio que combina sus grandes éxitos con sus trabajos más recientes.