EN VIVO: arrancó el juicio contra el menor que atropelló y mató a Lucia Rubiño; el padre de la víctima pidió la cárcel para el acusado

Live Blog Post

El padre de Lucía Rubiño contra el acusado: "A mi hija la tengo en un cajón, él puede ir preso"

Mientras el juicio por la muerte de Lucía Rubiño iniciaba su primera jornada, el padre de la víctima fatal, Jorge Rubiño, atravesado por el dolor, habló a solas con Tiempo de San Juan y realizó el duro pedido para el acusado. “Es difícil seguir”, expresó al igual que remarcó que ninguna resolución judicial podrá devolverle a su hija.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "En el inicio del juicio contra el menor que atropelló y mató a Lucia Rubiño, el padre de la victima pidió el castigo más severo para el acusado en las puertas de Flagrancia. Leé más en www.tiempodesanjuan.com #luciarubiño #juicio #sanjuan #tiempodesanjuan" View this post on Instagram

Sin embargo, sostuvo que una eventual condena significaría, al menos, una forma de alivio. “Estaría bueno que lo hicieran pagar porque sería un regalito al corazón de uno, de que hay justicia y que la gente que hace mal las cosas lo debe pagar”, afirmó. En ese sentido, aseguró tener esperanza en el proceso y en la decisión que adopte el tribunal.

Rubiño fue contundente al referirse a la expectativa de la familia: “Totalmente, sí, sí. Es lo que se merece”. Además, graficó el dolor cotidiano que atraviesan con una imagen cruda: “Voy todos los domingos al cementerio y la tengo en un cajón a mi hija porque no puede ir seis meses tras las rejas. Debería ir, es lo que se merece”, concluyó.