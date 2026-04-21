El dato curioso y un gran contraste con Mendoza: Francisco I, ¿vino a San Juan?

La muerte de Papa Francisco , ocurrida hace exactamente un año, volvió a poner bajo la lupa distintos aspectos de su vida antes de convertirse en el primer pontífice argentino. Entre ellos, surgió una pregunta: ¿alguna vez estuvo en San Juan? Ante la consulta, altas fuentes de la Iglesia Católica local confirmaron a este medio que no hay registro de alguna venida a la provincia.

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La respuesta fue concreta y marca una diferencia con provincias vecinas. A diferencia de otros territorios del país, no existen antecedentes documentados ni testimonios firmes que sitúen a Jorge Bergoglio en suelo sanjuanino antes de su papado.

El contraste con Mendoza

El dato adquiere mayor relevancia al compararlo con lo ocurrido en Mendoza, donde sí existen registros de múltiples visitas del entonces sacerdote jesuita. Según publicó MDZ, Bergoglio estuvo allí en reiteradas oportunidades -cerca de una decena-durante las décadas del 70 y 80.

image Bergoglio, antes de ser Papa. Foto: NA.

Su presencia en territorio mendocino no fue casual. En aquellos años, Francisco I desarrollaba un rol clave dentro de los jesuitas, lo que lo llevaba a recorrer distintas comunidades vinculadas a la orden.

Una misión ligada a los sectores más vulnerables

Gran parte de esas visitas a Mendoza estuvieron relacionadas con el trabajo pastoral en barrios populares. En particular, con la figura del sacerdote José “Macuca” Llorens, quien impulsó una profunda transformación social en el barrio San Martín de la capital mendocina.

El mensaje que guiaba esa tarea -“para trabajar con los pobres, hay que vivir con los pobres”- también era compartido por Bergoglio, quien sostenía una mirada pastoral centrada en la cercanía con los sectores más vulnerables.

Un antecedente reciente: la incógnita por León XIV

Tal como publicó Tiempo de San Juan en diciembre pasado, algo similar ocurrió tras la elección de León XIV como nuevo Papa en 2025. En aquel momento, una nota de este diario puso el foco sobre su posible paso del actual Sumo Pontífice por la provincia. Sin embargo, tras consultas con referentes de la Iglesia sanjuanina, la conclusión fue prácticamente la misma: no existe ningún registro formal que confirme una visita. Incluso, se planteó que, de haber pasado, podría haber sido de manera fugaz y sin dejar documentación.

image Robert Francis Prevost, el ahora Papa, cuando visitó Argentina en 2004.

En ese mismo relevamiento, también se conocieron datos sobre su paso por otras provincias. Según reconstrucciones periodísticas citadas por este diario, León XIV visitó Mendoza al menos en una ocasión confirmada, alrededor de 2004, cuando se desempeñaba como superior general de la Orden de San Agustín, en el marco de recorridas pastorales por comunidades vinculadas a la congregación.