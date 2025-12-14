El papa León XIV, ¿estuvo en San Juan?: la gran incógnita de la Iglesia local y el dato que despeja dudas

El 8 de mayo fue el gran día del 2025 para la Iglesia Católica . Tras doce años de papado de Francisco I, el argentino que revolucionó el mundo, la comunidad religiosa celebraba la fumata blanca y la designación de Robert Prevost, ahora conocido como León XIV . Hubo olas de informaciones y comentarios en los medios y las redes sobre su historia, principalmente misiones, principalmente sobre sus visitas a la Argentina, la cual abrió una gran incógnita: el Sumo Pontífice, ¿alguna vez estuvo en San Juan ?

Misionero agustino de raíz, el estadounidense estuvo una infinidad de veces en Latinoamérica. Adoptó un estrecho vínculo con Perú, razón por la que es llamado el “Papa peruano”. En Argentina se conocieron visitas oficiales en 2004 y 2013 -días antes de la designación de Francisco I-. Tuvo paso por distritos del interior, como Mendoza, Catamarca y Tucumán. De Cuyo al Noroeste o viceversa, los datos abrieron un camino para que Tiempo de San Juan interrogara sobre su paso por la provincia, siendo una puerta que parece quedar abierta para investigar.

image El ahora Papa en Argentina, durante 2004.

Ante esta consulta, altas fuentes de la Iglesia Católica en San Juan explicaron a este diario que no existe ningún registro formal que confirme una visita del actual Papa a la provincia. Según relataron, se consultó a sacerdotes dedicados a la historia eclesiástica local y el consenso fue claro. De haber pasado por San Juan, habría sido únicamente como un fraile más, de tránsito hacia otras provincias del Norte del país.

Desde la Iglesia local señalaron que, por el perfil misionero de Robert Prevost y su intensa actividad en América Latina, no puede descartarse completamente un paso fugaz por San Juan: “Habrá venido como quien pasa de Mendoza a Catamarca”. Sin embargo, aclararon que los agustinos no tenían presencia institucional en la provincia desde hacía casi un siglo, lo que reduce las posibilidades de una visita oficial o prolongada.

Incluso remarcaron que, de existir algún antecedente documentado, ya habría salido a la luz: "Si hubiéramos sabido que Robert Prevost anduvo por San Juan ya lo hubiéramos sacado a la luz".

El antecedente mendocino y el dato que despeja dudas

Mientras en San Juan no aparecen registros, en Mendoza sí existen testimonios que confirman la presencia de Prevost en el país. Según reconstruyó Cadena 3, el actual Papa visitó esa provincia alrededor de 2004, cuando se desempeñaba como superior general de la Orden de San Agustín. Allí mantuvo vínculos con la parroquia San Agustín, ubicada en el Barrio Bombal de la capital mendocina.

image La parroquia San Agustín, en Mendoza.

El actual párroco, Julio Ríos, recordó haberlo conocido en ese contexto y destacó su perfil pastoral y humano. “Tuve la gracia de conocerlo, evidentemente en una situación muy diferente en ese momento”, expresó, al tiempo que resaltó su trabajo en comunidades con escasos recursos y su cercanía con la gente. También el obispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, celebró su elección y subrayó la continuidad de pensamiento con el papa Francisco.

Consultadas por Tiempo de San Juan, autoridades de la Iglesia mendocina tampoco descartaron que León XIV haya recorrido otras provincias durante sus estancias en comunidades agustinas del país. Señalaron que se trata de un religioso al que le gusta conocer las comunidades, interiorizarse en su historia y costumbres, lo que mantiene abierta la hipótesis de un paso informal por San Juan.

"A él le gusta mucho conocer las comunidades, interiorizarse sobre su historia y sus costumbres", expresaron desde la Iglesia Católica mendocina.

El fuerte vínculo histórico de San Juan con la Orden de San Agustín

Más allá de la incógnita sobre su presencia física, San Juan mantiene un lazo histórico profundo con la Orden de San Agustín, a la que pertenece León XIV. Según información difundida por la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), los agustinos se establecieron en la provincia en el siglo XVII y tuvieron aquí un rol central durante la etapa colonial.

El historiador Claudio Vera explicó que el primer convento agustino en el actual territorio argentino fue fundado en San Juan en 1642 y que, años más tarde, en 1724, el convento local fue elevado a noviciado y casa de estudios. Esto convirtió a la provincia en un centro clave de formación religiosa, ya que todos los jóvenes que aspiraban a ingresar a la orden debían pasar por San Juan.

image

La presencia agustina atravesó momentos de esplendor y crisis, especialmente tras las leyes impulsadas en 1823, que debilitaron a la orden. Finalmente, el terreno que había pertenecido a los agustinos fue cedido al Obispado y se transformó en el Seminario Conciliar de Cuyo, destruido luego por el terremoto de 1944. Ese pasado explica por qué, aun sin registros concretos de una visita, el nombre de León XIV resuena con fuerza en la historia eclesiástica sanjuanina.