Para el nuevo juez federal de San Juan habrá que seguir esperando

La posibilidad de conocer quién será el próximo titular del Juzgado Federal N°1 de San Juan deberá seguir esperando. Es que, aunque el Senado de la Nación aprobó este miércoles 74 pliegos de jueces, fiscales, defensores y conjueces federales y nacionales para cubrir vacantes en distintos puntos del país, entre ellos no apareció el correspondiente al estratégico cargo que permanece vacante en la provincia desde 2022.

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La ausencia vuelve a dejar en suspenso la definición para los tres integrantes de la terna para juez federal de San Juan que, desde diciembre de 2024, aguardan una decisión política que les permita avanzar en el proceso de designación. Se trata de Ezequiel Recio , Gema Guillén y Gonzalo Gassull , quienes ya superaron la etapa de evaluación técnica y de antecedentes ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Con el mérito ya acreditado, el futuro de los tres postulantes depende ahora de una decisión exclusivamente política. El Poder Ejecutivo Nacional debe elegir a uno de ellos para enviar su pliego al Senado, donde posteriormente necesitará el acuerdo de la mayoría simple de la Cámara alta para convertirse en juez federal.

Sin embargo, la reciente aprobación masiva de pliegos judiciales demostró que el cargo sanjuanino continúa sin formar parte de las prioridades de la Casa Rosada. La Cámara alta dio luz verde a 74 nombramientos destinados a cubrir vacantes en fueros penales, civiles, comerciales, de seguridad social y penales económicos, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en provincias como Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Salta, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires.

Entre los expedientes tratados incluso figuró el controvertido pliego de María Verónica Michelli para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata, que obtuvo 44 votos afirmativos, 18 negativos y dos abstenciones. Pero nuevamente no hubo novedades para San Juan.

La demora adquiere especial relevancia porque el Juzgado Federal N°1 no solo interviene en causas federales ordinarias, sino que además posee competencia electoral. Se trata precisamente del despacho que quedó vacante tras la salida de Miguel Ángel Gálvez en 2022.

Actualmente el juzgado es subrogado por el juez federal mendocino Pablo Oscar Quirós, por disposición de la Cámara Nacional Electoral. No obstante, el magistrado también debe atender las tareas del juzgado que pertenecía al exjuez Walter Bento en Mendoza, una situación que, según diversas fuentes judiciales, refuerza la necesidad de contar con un titular definitivo.

El contexto político tampoco parece jugar a favor de una resolución inmediata. Con un año electoral en el horizonte, la designación del futuro juez federal sanjuanino continúa atrapada en los tiempos de la negociación política nacional. Mientras tanto, la terna conformada por Recio, Guillén y Gassull sigue intacta y, por ahora, sin señales concretas de avanzar hacia la etapa decisiva del proceso.

El listado de pliegos aprobados

OD 29/26 – Ricardo Santiago LOMBARDO – Juez de Cámara del Tribunal Oral de Menores N.º 3

OD 30/26 – Santiago Alberto PONCIO – Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 13

OD 31/26 – Javier Alberto SANTISO – Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N.º 5

OD 32/26 – Ignacio LABADENS – Juez del Juzgado Nacional de Menores N.º 2

OD 33/26 – Julián HERRERA – Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N.º 44

OD 34/26 – Nicolás GRAPPASONNO – Vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional

OD 35/26 – Ivana Sandra QUINTEROS – Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 20

OD 36/26 – Santiago José JAIMES MUNILLA – Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 59

OD 37/26 – María Gloria CAPANEGRA – Jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 17

OD 38/26 – María Inés RESTON – Defensora Pública Oficial de la Defensoría Pública Oficial (Penal Económico N.º 1)

OD 39/26 – Paula FUERTES – Jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 14

OD 40/26 – Soledad Eugenia MARIÑO – Jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 18

OD 41/26 – Juan Martín BALCAZAR – Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N.º 95

OD 42/26 – María Julia SOSA – Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3 de La Plata

OD 43/26 – Verónica Mabel POLVERINI – Defensora Pública de la Defensoría Pública de Menores e Incapaces N.º 7

OD 44/26 – Marcela Lorena SASSO – Defensora Pública de la Defensoría Pública de Menores e Incapaces N.º 3

OD 45/26 – Lucas Marcelo BELLOTTI SAN MARTÍN – Defensor Público de la Defensoría Pública de Menores e Incapaces N.º 2

OD 46/26 – Felipe Alberto ALLIAUD – Defensor Público Curador de la Defensoría Pública Curaduría N.º 4

OD 47/26 – Hugo Fabián DECARIA – Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 3

OD 48/26 – Ezequiel Javier SOBRINO REIG – Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N.º 80

OD 49/26 – Germán Augusto DEGANO – Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N.º 64

OD 50/26 – Santiago QUIAN ZAVALÍA – Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

OD 51/26 – Osvaldo Felipe PITRAU – Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

OD 52/26 – Analía Victoria ROMERO – Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

OD 53/26 – Samanta Claudia BISCARDI – Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

OD 54/26 – Paula Andrea CASTRO – Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

OD 55/26 – Lucila Inés CÓRDOBA – Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

OD 56/26 – Laura Fabiana KVITKO – Jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 23

OD 57/26 – Santiago VISMARA – Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N.º 9

OD 58/26 – José Miguel GUERRERO – Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 1

OD 59/26 – Nicolás Antonio PACILIO – Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 1

OD 60/26 – Emilio Santiago FAGGI – Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (Sala III)

OD 61/26 – Claudio Ricardo SILVESTRI – Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de La Plata

OD 62/26 – Carlos Fabián CUESTA – Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3 de La Plata

OD 63/26 – Pablo Ezequiel WILK – Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 de La Plata

OD 64/26 – Walter Fabián CARNOTA – Vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social

OD 65/26 – Fernando STRASSER – Vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social

OD 66/26 – Pablo Javier FLORES – Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3 de San Martín

OD 67/26 – Nicolás Ramón CEBALLOS – Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 7

OD 68/26 – Laura WISZNIACKI – Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N.º 62

OD 69/26 – Juan Andrés MOLDES – Fiscal de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N.º 1

OD 70/26 – Javier Matías ARZUBI CALVO – Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 5 de San Martín

OD 71/26 – Federico NOVELLO – Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N.º 2

OD 72/26 – Laureano Alberto DURÁN – Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (Sala I)

OD 73/26 – Jorge DJIVARIS – Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

OD 74/26 – Ana María Cristina JUAN – Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham

OD 75/26 – Pablo Federico MOYA – Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 47

OD 76/26 – Santos Enrique CIFUENTES – Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N.º 25

OD 77/26 – Diego ALLIEVI – Juez del Juzgado Federal de la Seguridad Social N.º 10

OD 78/26 – María Laura AMERI – Jueza del Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias N.º 3

OD 79/26 – María Agustina BOYAJIAN RIVAS – Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 22

OD 80/26 – Yamile Susana BERNAN – Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

OD 81/26 – Jésica Yael SIRCOVICH – Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de La Plata

OD 82/26 – Juan Manuel GASET MAISONAVE – Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 5 de San Martín

OD 83/26 – Mariano Francisco AMADURI – Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 7

OD 84/26 – Mario Alberto FERRARIO – Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 de San Martín

OD 85/26 – Gabriela Mariel PALOPOLI – Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N.º 94

OD 86/26 – María Florencia MASSA – Jueza del Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias N.º 4

OD 87/26 – Juan Pedro GIUDICI – Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 4

OD 88/26 – Conjueces de los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil (Familia y Capacidad)

OD 89/26 – Gerardo Daniel CACACE – Juez del Tribunal Federal de Juicio de Formosa

OD 90/26 – Emilio ROSATTI – Juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe

OD 91/26 – Walter Alberto RODRÍGUEZ – Juez del Juzgado Federal de Garantías N.º 2 de Santa Fe

OD 92/26 – Carlos Agustín PARMA – Defensor Público de la Defensoría Pública Oficial Federal (asiento Mendoza)

OD 93/26 – Santiago Joaquín SAUX – Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela

OD 94/26 – Pablo Antonio MATKOVIC – Juez del Tribunal Federal de Juicio de Neuquén

OD 95/26 – Diego ANZORREGUY – Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N.º 2 de Salta

OD 96/26 – Leandro Agustín GÓMEZ CONSTENLA – Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de San Carlos de Bariloche

OD 97/26 – Diego Javier SOUTO – Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 31

OD 98/26 – Paula Diana MARINKOVIC – Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N.º 77

OD 99/26 – Marcelo Alejandro PELUZZI – Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 2

OD 100/26 – Sebastián Guillermo SONEIRA – Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza (Sala A)

OD 101/26 – Juan Ignacio LAZZANEO – Defensor Público de la Defensoría Pública de Víctima de la Provincia de Entre Ríos.

OD 112/26 - María Verónica MICHELLI - Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 3 de La Plata.