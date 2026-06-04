Según un estudio, el promedio de edad de los sanjuaninos es de 30 años

De acuerdo con los datos procesados del Censo 2022 , la provincia de San Juan se posiciona como una de las jurisdicciones con una población más joven en relación con la tendencia general del país. Mientras que el promedio nacional de edad en Argentina es de 32 años , en San Juan esa cifra desciende a los 30 años .

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El relevamiento estadístico permite observar una marcada diferencia demográfica entre las distintas regiones. En el contexto de Cuyo, San Juan (30) presenta un perfil más joven que sus vecinos: en Mendoza el promedio es de 32 años, mientras que en San Luis y La Rioja la media se sitúa en los 31 años.

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A nivel país, los extremos son muy claros. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el distrito con la población de mayor edad, alcanzando un promedio de 39 años. En la otra punta de la escala se encuentra la provincia de Misiones, que registra el promedio de edad más bajo de toda la Argentina con 28 años.

Otras provincias con promedios elevados son Santa Fe, con 34 años, y la provincia de Buenos Aires junto a Córdoba, ambas con 33 años. Estos datos del Censo 2022 confirman que San Juan se mantiene por debajo de la media nacional, consolidándose como una de las provincias con mayor presencia de población joven en su estructura demográfica.