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Qué pasa con las inasistencias a clases en San Juan, ante las fallas de la SUBE en el Boleto Escolar

Por una actualización nacional del sistema SUBE, algunas validadoras de la Red Tulum fallaron y afectaron el Boleto Escolar Gratuito.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los alumnos que no puedan asistir a clases por las fallas en el boleto escolar gratuito, tendrán las faltas justificadas.

Los alumnos que no puedan asistir a clases por las fallas en el boleto escolar gratuito, tendrán las faltas justificadas.

Este jueves pasadas las 10, el Ministerio de Educación de San Juan informó que las inasistencias de estudiantes registradas este jueves 4 de junio vinculadas a inconvenientes en el sistema SUBE serán justificadas por las autoridades escolares, en el marco de fallas técnicas que afectaron el funcionamiento de validadoras de la Red Tulum y el acceso al Boleto Escolar Gratuito.

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Según el comunicado oficial, la situación se originó a partir de una actualización técnica del sistema SUBE implementada a nivel nacional, que provocó inconvenientes en algunas máquinas validadoras del sistema de transporte público. Estas fallas derivaron en errores de validación que, en determinados casos, afectaron tarifas especiales como el Boleto Escolar Gratuito.

El Ministerio de Educación aclaró que, como consecuencia, las inasistencias de estudiantes que no pudieron concurrir a clases debido a estas dificultades serán justificadas por los equipos directivos de cada establecimiento educativo, quienes tienen conocimiento de qué alumnos utilizan el transporte público.

Asimismo, se solicitó a las familias que hayan tenido inconvenientes para trasladarse que informen la situación a las escuelas mediante los canales habituales de comunicación.

En paralelo, las autoridades indicaron que la normalización del sistema SUBE se está realizando de manera progresiva durante la jornada, en línea con lo informado por el Ministerio de Gobierno a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte.

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