Boleto escolar: una actualización nacional de la SUBE genera cobros erróneos en colectivos de la Red Tulum

Una actualización en el sistema de Red Tulum genera complicaciones en el cobro del boleto escolar en la Red Tulum.

Una actualización técnica del sistema SUBE implementada a nivel nacional provocó inconvenientes en algunas máquinas validadoras de la Red Tulum, generando en determinados casos el cobro incorrecto de boletos con tarifa especial, incluido el Boleto Escolar Gratuito.

Historias Criado por sus abuelos e hijo de la educación pública: la historia de ascenso social del secretario de Obras de la UNSJ

Importante Qué pasa con las inasistencias a clases en San Juan, ante las fallas de la SUBE en el Boleto Escolar

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, informó que los inconvenientes detectados en algunas unidades de la Red Tulum están relacionados con una actualización técnica del sistema SUBE realizada en todo el país.

Según precisaron desde el organismo, la situación derivó en errores de validación que ocasionaron el cobro indebido de algunos pasajes correspondientes a tarifas especiales. Entre los casos reportados se encuentra el Boleto Escolar Gratuito, cuyo valor establecido es de cero pesos.

Las autoridades aclararon que el problema no afecta a la totalidad de las máquinas validadoras ni a todas las tarjetas SUBE en circulación, sino que se trata de casos puntuales que ya se encuentran bajo monitoreo.

Asimismo, indicaron que la normalización del servicio se producirá de manera progresiva durante las próximas horas, a medida que concluyan los procesos de actualización del sistema en los equipos afectados.

Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte agradecieron la comprensión de los usuarios y señalaron que se trata de una situación originada por una actualización de alcance nacional, ajena a la operación local del sistema de transporte.