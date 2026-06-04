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Recuerdos y promesa

"Tengo un poquito de ADN sanjuanino": Pity Álvarez recordó sus raíces en San Juan y habló de sus ganas de volver a tocar en el dique de Ullum

Antes de presentarse en Mendoza, el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados habló de los familiares que tiene en la provincia, confirmó que planea regresar a San Juan en 2027 y evocó con emoción aquel multitudinario show en Punta Tabasco. “Fue una de las mejores fechas que tuvimos”, aseguró.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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A pocos días de su esperado regreso a Cuyo con un show en Mendoza, Cristian "Pity" Álvarez sorprendió a los fanáticos sanjuaninos con una confesión cargada de afecto: aseguró que conserva un fuerte vínculo con la provincia gracias a su historia familiar y hasta se animó a expresar públicamente su deseo de volver a tocar frente al dique de Ullum.

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Durante una extensa charla con Ariel Videla en Radio Max, el histórico líder de Viejas Locas e Intoxicados recordó que parte de sus raíces están en San Juan. "Tengo un poquito de ADN de la gente sanjuanina", afirmó cuando el conductor le recordó que su madre era oriunda de la provincia.

El músico contó además que mantiene familiares sanjuaninos y hasta les envió un saludo al aire. "Tengo familiares en San Juan. Primos así, medio lejanos, pero bueno. Anita, toda mi familia grande... los hijos de Pochi. Creo que me andan escuchando y se van a poner muy contentos de que me acuerde de ellos", expresó.

La conversación también dejó una noticia que ilusiona a sus seguidores locales. Consultado sobre la posibilidad de presentarse nuevamente en la provincia, Pity respondió sin dudar: "Sí, vamos a estar en San Juan seguramente el año que viene". Aunque evitó dar detalles, dejó abierta la puerta para un regreso que sería muy esperado por los fanáticos cuyanos.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando recordó su actuación en el dique de Ullum, un recital que quedó grabado en la memoria de toda una generación de sanjuaninos. Al escuchar la mención de aquel histórico show por el Día de la Primavera, el cantante no ocultó la nostalgia. "Esa fue una de las mejores fechas que tuvimos", aseguró. Y agregó: "La del dique estuvo hermosa. Si algún día se pudiera repetir, sería genial".

El recuerdo remite al 21 de septiembre de 2005, cuando Intoxicados fue la gran atracción de los festejos en Punta Tabasco.

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Pity también evocó una escena que todavía conserva intacta en su memoria: "Me acuerdo que estábamos tocando y era muy lindo mirar para atrás, cayendo el sol ahí en el lago". Una imagen que explica por qué aquel concierto ocupa un lugar especial en su historia.

Mientras se prepara para subir al escenario del Teatro Griego Frank Romero Day de Mendoza el próximo 13 de junio, donde prometió un show de más de tres horas y un repertorio generoso, el músico dejó un guiño especial para San Juan. Porque más allá de la cercanía geográfica, reconoció que hay algo más profundo que lo une a la provincia: una parte de su historia familiar y un recuerdo imborrable frente al espejo de agua de Ullum.

Ahora, los fanáticos sanjuaninos, antes de viajar a la provincia vecina, tienen un motivo más para ilusionarse: el propio Pity ya manifestó sus ganas de volver. Y si de él depende, el reencuentro podría estar más cerca de lo que parece.

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