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Extraña suerte: siete sanjuaninos se quedaron con premios de una misma modalidad del Quini 6

Además, hubo otros dos ganadores de la provincia en distintos premios, según informó la Caja de Acción Social.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los ganadores sanjuaninos del Quini 6.

Los ganadores sanjuaninos del Quini 6.

La suerte volvió a tocar a San Juan en el último sorteo del Quini 6 y dejó una marca particular: siete apostadores de la provincia resultaron ganadores de premios correspondientes a la misma modalidad, el “Siempre Sale”, según informó la Caja de Acción Social. Además, otros dos premios difentes se quedaron en San Juan.

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El sorteo, correspondiente al Quini 6 N° 3379, dejó un premio total de $1.646.683 para cada uno de los ganadores sanjuaninos, quienes lograron acertar cinco números en esta modalidad que garantiza la entrega del pozo entre los mejores aciertos.

De acuerdo con el detalle oficial, los tickets ganadores fueron vendidos en distintas agencias y subagencias distribuidas en varios departamentos de la provincia:

  • Agencia 023 – Departamento Capital
  • Agencia 072 – Departamento Santa Lucía
  • Agencia 167 – Departamento Sarmiento
  • Agencia 189 – Departamento Capital
  • Sub Agencia 212 – Departamento 25 de Mayo
  • Sub Agencia 984 – Departamento Caucete
  • Sub Agencia 235 – Departamento Rivadavia
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El premio fue sorteado el 3 de junio de 2026 y prescribirá el 18 de junio de 2026, según la información oficial.

Los otros dos premios entregados en la provincia

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