Tinta en las venas y cabinas de lectura, entre las propuestas de la Casa de Sarmiento para junio

Las actividades que se pueden realizar en la Casa de Sarmiento durante todo junio.

Junio llegó con una agenda cargada de propuestas en Casa de Sarmiento. Exposiciones, recorridos, instalaciones y actividades vinculadas a la lectura, la recreación y el conocimiento para todas las edades, que invitan a vivir el museo de múltiples maneras. Recorré el listado y elegí cuándo ir y qué hacer en el museo, cuya entrada es gratuita.

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* Martes 9 y 23 de junio | 17:00 a 19:00 h.

- Club de lectura “Un puente de sentidos”

Un espacio de lectura destinado a personas adultas con baja visión y ceguera. La experiencia incorpora elementos sonoros, táctiles y sensoriales para compartir la literatura desde distintas formas de percepción.

* Desde el 13 de junio | En horario de apertura del museo

- Tinta en las Venas – Exposición temporaria

Una exposición dedicada a periódicos y ediciones históricas de las obras de Domingo Faustino Sarmiento para acercarse a las formas de escritura de su época. La propuesta incluye además un taller de tintas ferrogálicas con técnicas tradicionales de escritura con pluma y tinta.

* Desde el 13 de junio | En horario de apertura del museo

- La Hemeroteca abre. Junio/16 – Exposición temporaria

Una propuesta expositiva dedicada a 16 fascículos de la revista Sarmiento. Cada semana se presentará un nuevo ejemplar digital para consulta pública junto a su edición impresa disponible en la biblioteca del museo.

* Desde el 13 de junio | En horario de apertura del museo

- Páginas en Construcción

Una actividad participativa inspirada en la figura de Domingo Faustino Sarmiento y su vínculo con la escritura. La propuesta invita a dejar mensajes y reflexiones a través de una instalación colaborativa acompañada por un taller de tintas ferrogálicas.

* Desde el 15 hasta el 30 de junio | En horario de apertura del museo

- Cabinas de lectura – Instalación artística

Una instalación artística compuesta por cabinas suspendidas con fragmentos de textos de Domingo Faustino Sarmiento. La propuesta invita a detenerse, recorrer y descubrir distintas lecturas dentro del espacio del museo.

* 18 y 25 de junio | 18:00 a 19:30 h.

- Sarmiento Emprendedor – Sendero interpretativo urbano

Un recorrido guiado realizado junto a Hub del Oeste para acercarse a la figura de Sarmiento a través de distintos espacios de la ciudad vinculados con sus ideas y acciones. Actividad con inscripción previa vía WhatsApp al 2645608476.

* 20 de junio | En horario de apertura del museo

- Celebrar la bandera, celebrar la Patria

En el marco del Día de la Bandera, el museo realizará una ornamentación especial de la fachada histórica e iluminación alusiva. Durante la jornada también se entregarán escarapelas a los visitantes.

* Martes y viernes | 10:00 a 10:30 y 18:00 a 18:30

- Visitas Temáticas en Casa Natal de Sarmiento

Recorridos especiales a cargo de los responsables de cada área del museo para conocer el patrimonio, las colecciones y el trabajo cotidiano desde una perspectiva diferente.

* Durante todo junio | En horario de apertura del museo

- Los Secretos de la Casa de Sarmiento: Expedientes inéditos

La exposición reúne documentos y expedientes inéditos vinculados con la historia del sitio y su entorno urbano, permitiendo conocer nuevas perspectivas sobre las transformaciones de la Casa Histórica.

* Fines de semana y feriados | En horario de apertura del museo

- Búsqueda del Tesoro en el Museo

Una propuesta para recorrer el museo a través de pistas, objetos y relatos breves que permiten descubrir momentos de la vida y obra de Domingo Faustino Sarmiento.

* Fines de semana y feriados | En horario de apertura del museo

- Juegos en los Patios del Museo

Los patios del museo se transforman en un espacio de encuentro con juegos temáticos, rompecabezas, memorias y propuestas lúdicas para disfrutar la visita de una manera diferente.