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Clima

Viernes con sol y temperaturas agradables en San Juan: cómo estará el tiempo este 5 de junio

La provincia tendrá una jornada estable, sin probabilidades de lluvia y con condiciones ideales para actividades al aire libre. La máxima volverá a ubicarse cerca de los 20 grados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El calor continúa presente en el otoño sanjuanino, este martes.

El calor continúa presente en el otoño sanjuanino, este martes.

El primer viernes de junio llegará con buenas condiciones meteorológicas para los sanjuaninos. De acuerdo con los pronósticos, se espera una jornada estable, con cielo mayormente despejado durante gran parte del día y sin chances de precipitaciones.

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La mañana comenzará fresca, con una temperatura mínima prevista de 8°C, típica de esta época del año. A medida que avancen las horas, el sol permitirá un gradual ascenso térmico hasta alcanzar una máxima cercana a los 20°C durante la tarde.

Además, el viento se mantendrá leve a moderado, predominando desde distintos sectores sin generar cambios significativos en las condiciones generales del tiempo. El ambiente será agradable durante la tarde, mientras que hacia la noche volverá a sentirse el descenso de la temperatura propio de las jornadas otoñales.

Todo indica que el cierre de la semana estará acompañado por tiempo estable y sin sobresaltos climáticos, en línea con la tendencia que viene mostrando la provincia durante los primeros días de junio.

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