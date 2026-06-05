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Semana de la Ingeniería 2026

Semana de la Ingeniería: Banco San Juan destacó su rol estratégico para acompañar el crecimiento de la minería argentina

La Semana de la Ingeniería 2026 contó con la presidencia de Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina, y puso el foco en el papel de los minerales críticos en la transición energética global.

Por Redacción Tiempo de San Juan
semana de la ingenieria

Banco San Juan y la Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen participaron de la Semana de la Ingeniería 2026, el encuentro organizado por el Centro Argentino de Ingenieros (CAI) que se desarrolló bajo el lema “Minería estratégica para un mundo en transición” y reunió a referentes de la industria, el sector público y la academia para analizar las oportunidades y desafíos que enfrenta la actividad minera en Argentina.

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En ese marco, Silvina Bellantig líder de Unidad Minera de Grupo Petersen, participo en el panel “Financiamiento e Inversión”, junto a Federico Elewaut, de CITI, y Olivier Luyckx, jefe de Relaciones Bilaterales de Cooperación para América Latina y el Caribe de la Unión Europea y moderado por Florencia Donovan, de La Nación.

Durante el encuentro se analizaron instrumentos financieros, marcos fiscales y estrategias para reducir riesgos y promover inversiones de largo plazo en proyectos de gran escala. Puntualmente Silvina Bellantig, expuso sobre las herramientas financieras necesarias para impulsar el desarrollo de proyectos mineros, fortalecer a los proveedores regionales y acompañar la nueva etapa de inversiones que atraviesa el sector.

Durante su exposición, Bellantig destacó el papel que cumplen Banco San Juan y la Unidad Minera de Grupo Petersen como aliados estratégicos del ecosistema minero argentino, acompañando tanto a las empresas del sector como a la red de proveedores que participan de la cadena de valor.

“Somos un actor clave para acompañar esta nueva etapa de crecimiento de la minería. Fuimos el primer banco del país en crear una vertical de negocios exclusiva para el Sector Minero y su ecosistema, hoy contamos con más de veinte años de experiencia trabajando junto al sector y su cadena de valor y hemos desarrollado el conocimiento, las capacidades y las herramientas necesarias para apoyar a las empresas y proveedores que buscan crecer al ritmo de las nuevas inversiones”, afirmó.

“Uno de los desafíos que enfrentan las Mipymes de la cadena de valor de la minería, es la dificultad para acceder al financiamiento requerido para preparase para cumplir sus contratos ya que en la mayoría de los casos su balance no refleja su potencial de negocio y facturación futura. Las soluciones de financiamiento deben ser estructuradas a medida de cada caso y acompañadas de un asesoramiento especializado, siendo critica la previsibilidad de la mano de un contrato y el aporte de garantías adicionales que habiliten un mayor acceso al crédito, con mejores condiciones de tasa y plazo.

Es en esa línea que la Unidad Minera del Grupo integra en su propuesta de soluciones financieras, a Crear Minería, la primer Sociedad de Garantía Recíproca para la minería y su cadena de valor. Entendiendo la necesidad de rápida respuesta y de soluciones agiles que demanda el sector y en especial los proveedores, estamos preparados para que las MiPymes de la cadena de valor, encuentren en nuestros ejecutivos de cuenta, la solución integral de garantía y financiamiento” destacó Bellantig.

Asimismo, señaló que la entidad ha profundizado su especialización para responder a las necesidades de una industria cada vez más dinámica y con mayores requerimientos de financiamiento. “Hemos evolucionado nuestra mirada sobre la minería para convertirnos en un articulador de soluciones financieras integrales, capaces de acompañar cada etapa de los proyectos y contribuir al desarrollo de una minería de clase mundial con identidad local”, sostuvo.

La ejecutiva también remarcó que el desarrollo minero representa una oportunidad histórica para recibir las inversiones, generar empleo, fortalecer el entramado productivo regional y potenciar el crecimiento económico de provincias como San Juan.

La Semana de la Ingeniería 2026 contó con la presidencia de Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina, y puso el foco en el papel de los minerales críticos en la transición energética global. Entre los principales temas abordados se destacaron el desarrollo del cobre y el litio, la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento del sector, la innovación tecnológica aplicada a la actividad, la sostenibilidad y el impacto de la minería en el empleo y el desarrollo regional.

Con su participación en este espacio, Banco San Juan y la Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen reafirman su compromiso con el desarrollo de la minería argentina, promoviendo soluciones financieras que contribuyan a impulsar inversiones, fortalecer proveedores locales y generar valor sostenible para las comunidades donde la actividad se desarrolla.

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