Se realizó en San Juan un simulacro de juicio por jurados populares: del caso ficticio a estudiantes encarando roles de la justicia

En la siesta de este viernes, pasadas las 16:00 horas, comenzó el simulacro en la provincia de juicio por jurados populares. El Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan se transformó en una sala de audiencias, por unas horas, para realizar este primer ensayo. Estudiantes de la UNSJ, de la Universidad Católica de Cuyo y de la Universidad de Congreso encararon los roles de jueces, fiscales, abogados defensores, jurados y testigos en una actividad que todo el tiempo se sintió real.

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El caso, al igual que los personajes que encararon los alumnos, fue ficticio. El hecho sucedió en octubre de 2022 y terminó con la muerte de Silvia Suarez, una joven abogada que mantenía una relación con Juan José Bautista, el acusado. Ellos eran amantes, ya que Juan José está casado y tiene un hijo con otra mujer. Según detallaron "Fiscalía" y "la Defensa", todo pasó en la noche, en un cuarto de hotel que frecuentaban para tener sus citas. La mujer murió estrangulada y se trató de determinar si el asesino fue efectivamente Bautista o si alguna otra persona habría ingresado a la habitación cuando el acusado se retiró a comprar comida.

image Un croquis ilustrativo "del lugar del hecho"

Para esta simulación, se realizó la selección del jurado con antelación para no demorar los siguientes pasos. Los jueces —que en la realidad siempre es uno, pero en pos de que participen más estudiantes se seleccionaron tres— explicaron las instrucciones iniciales y arrancó la experiencia. Luego, se realizaron los alegatos de apertura, donde la Defensa y la Fiscalía expusieron sus teorías del caso. Se presentaron los testigos de ambas partes, que también fueron estudiantes. El rol de la médica, por ejemplo, que realizó la autopsia del caso, lo encaró una estudiante de medicina.

Con momentos que se sintieron tensos y muy buenas interpretaciones de los roles, la experiencia se vivió de manera completa.

Para asumir estos roles, estudiantes de las tres universidades de San Juan recibieron una capacitación intensiva a cargo de jueces, fiscales y magistrados del Tribunal de Impugnación. Durante la preparación, se entrenaron en técnicas de litigación oral, con prácticas de interrogatorio a testigos y presentación de alegatos. Además, la teoría del caso se mantuvo bajo estricta reserva hasta el inicio del juicio simulado, con el objetivo de garantizar la espontaneidad y el realismo del debate.

Esta actividad no fue un capricho o al azar. Según el propio Presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, esto sienta un precedente de algo que "esperan que esté vigente próximamente", como si pasa en otras provincias como Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Chaco, entre otras.

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Aunque la implementación del juicio por jurados en San Juan aún no se ha concretado plenamente, la herramienta cuenta con respaldo legal desde noviembre de 2018, cuando fue incorporada al Código Procesal Penal provincial. Desde entonces, distintos organismos han trabajado en la capacitación y adecuación del sistema para su futura puesta en marcha.