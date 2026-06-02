martes 2 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Reglamentación

Empresarios sanjuaninos tras la reforma laboral: frena juicios, pero no trae empleo ni alivio fiscal significativo

Desde el sector tienen expectativas moderadas sobre los efectos de la nueva legislación que regirá al mundo del trabajo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
trabajos san juan.jpg

La reforma laboral ya fue reglamentada por el Gobierno, lo que abre un nuevo panorama para el ámbito del trabajo argentino. Desde el sector empresarial destacaron que, si bien lo consideran como una modificación positiva, no cambiará el escenario en cuanto a contrataciones ni tampoco repercutirá tanto en los impuestos que deben abonar.

Lee además
el gobierno reglamento el fondo de asistencia laboral: como funcionara el nuevo sistema de indemnizaciones
Oficial

El Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral: cómo funcionará el nuevo sistema de indemnizaciones
reforma laboral: los ejes centrales de la nueva reglamentacion para empresas y trabajadores
Ley

Reforma Laboral: los ejes centrales de la nueva reglamentación para empresas y trabajadores

Leonardo De la Vega, presidente de la Unión Industrial, dijo a Tiempo de San Juan que los cambios en la legislación laboral no contribuirán a la contratación de nueva mano de obra y, de hecho, no hay muchas expectativas de sumar puestos laborales en el futuro. “Entre los socios de la institución, la verdad es que nadie está pensando en la incorporación de gente”, sentenció. No obstante, destacó que establece algunas mejoras que terminan beneficiándolos.

De este modo, resaltó el Fondo de Asistencia Laboral que permite capitalizar las indemnizaciones por despido. El dirigente empresarial indicó que es visto como uno de los mayores beneficios, ya que permite a las empresas (especialmente a las pymes) realizar previsiones para enfrentar indemnizaciones o juicios laborales sin descapitalizarse. Al descontarse de la carga del formulario 931, ayuda a generar un fondo para casos de fuerza mayor.

"Eso va a permitir generar un fondo que, a priori, ayuda en caso de alguna causa de fuerza mayor en la que haya que indemnizar a una persona, para contar con esos fondos. Porque muchas veces, sobre todo pasa en las pymes, una indemnización de una persona que ya lleva mucho tiempo no se puede enfrentar y descapitaliza significativamente a una empresa", continuó.

Sobre si a nivel general la reforma laboral es favorable a las compañías locales, dijo: "Creo que la coyuntura de hoy no está ligada a esto. Cuando estaba el tema de la reforma laboral, el discurso era que las empresas saldrían a contratar personal. Hoy la crisis pasa por una economía enfriada y una baja significativa en la demanda; como las industrias no venden, no pueden producir y tienen que bajar trabajadores en vez de incorporar más".

Por su parte, Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos, se refirió al recibo de sueldo transparente y lo consideró como un punto positivo porque permite que el empleado sepa que el empleador paga prácticamente la mitad del sueldo en cargas laborales. Sin embargo, opinó que el objetivo ideal del gobierno debería ser eliminar o reducir esos impuestos para generar más empleo, y no solo mostrarlos en el recibo.

En tanto, habló sobre los topes impuestos a las cuotas sindicales y a las cámaras empresarias, del 2% y 0,5% respectivamente. El comerciante se mostró a favor de fijar un límite del 2% para el aporte de los empleados, considerando que ese porcentaje es suficiente para la parte operativa que realmente representa al trabajador. No obstante, advirtió que esta medida afectará seriamente las finanzas de los sindicatos. Puso como ejemplo San Juan, donde hay 20.000 empleados de comercio; reducir el aporte del 4% al 2% implica una quita del 50% de la recaudación del gremio, lo que los obligará a buscar fondos en otro lado.

Temas
Seguí leyendo

Reforma Laboral: cómo se financiarán las indemnizaciones

Quirno confirmó que Argentina buscará entrar al poderoso bloque del Transpacífico

Luego de invertir más de $20.000.000.000 en Calingasta, Elsztain respondió: ¿tendrá otro proyecto en San Juan?

La guerra del vino que sigue de cerca San Juan: nueva demanda millonaria de Iberte contra Fecovita

Comercios sanjuaninos, con ventas en baja y costos en alza: crece la duda sobre cuánto más podrán resistir

Quiénes son los inquilinos que pagan el alquiler en dólares en San Juan y por qué eligen esta modalidad

Alivio para los viñateros: Producción prorrogará las cuotas de los créditos de cosecha y acarreo

El plan de infraestructura sanjuanino, el salvavidas para el sector privado local: esperan una reactivación en todos los rubros

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Fecovita e Iberte siguen con sus peleas y acusaciones cruzadas.
Conflicto

La guerra del vino que sigue de cerca San Juan: nueva demanda millonaria de Iberte contra Fecovita

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Este es Andrade, luego de su detención el viernes último.
Un violento entre rejas

Una chica sanjuanina escapó casi desnuda de su pareja, que la acuchilló, la orinó encima e intentó violarla

Una persecución en Chimbas terminó con dos detenidos y un policía herido
Barrio Los Andes

Una persecución en Chimbas terminó con dos detenidos y un policía herido

Referentes de comercios advierten que cada vez es más difícil sostener un negocio abierto frente al aumento de alquileres, impuestos y servicios.
Escenario complicado

Comercios sanjuaninos, con ventas en baja y costos en alza: crece la duda sobre cuánto más podrán resistir

Chonono fue nuevamente noticia: tras ser detenido en Chimbas, en qué robos millonarios estuvo involucrado
Antecedentes

"Chonono" fue nuevamente noticia: tras ser detenido en Chimbas, en qué robos millonarios estuvo involucrado

Un video muestra a Barrelier trasladando el cuerpo de Agostina en auto
Evidencia

Un video muestra a Barrelier trasladando el cuerpo de Agostina en auto

Te Puede Interesar

Este es Suárez Garrido, el ahora detenido y condenado.
Un violento sin frenos

Lo buscaban por acuchillar a un joven, cayó preso y le pegó una trompada a un policía

Por Redacción Tiempo de San Juan
La carrera por tres jugosos cargos judiciales, en su etapa decisiva: terminaron las entrevistas y la próxima semana se conocerá la terna
Justicia

La carrera por tres jugosos cargos judiciales, en su etapa decisiva: terminaron las entrevistas y la próxima semana se conocerá la terna

Empresarios sanjuaninos tras la reforma laboral: frena juicios, pero no trae empleo ni alivio fiscal significativo
Reglamentación

Empresarios sanjuaninos tras la reforma laboral: frena juicios, pero no trae empleo ni alivio fiscal significativo

Caos y trompadas en la madrugada sanjuanina: batalla campal en la puerta de un boliche de Capital
Violencia

Caos y trompadas en la madrugada sanjuanina: batalla campal en la puerta de un boliche de Capital

Pablo Quirno
Anuncio

Quirno confirmó que Argentina buscará entrar al poderoso bloque del Transpacífico