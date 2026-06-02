Empresarios sanjuaninos tras la reforma laboral: frena juicios, pero no trae empleo ni alivio fiscal significativo

La reforma laboral ya fue reglamentada por el Gobierno, lo que abre un nuevo panorama para el ámbito del trabajo argentino. Desde el sector empresarial destacaron que, si bien lo consideran como una modificación positiva, no cambiará el escenario en cuanto a contrataciones ni tampoco repercutirá tanto en los impuestos que deben abonar.

Leonardo De la Vega, presidente de la Unión Industrial, dijo a Tiempo de San Juan que los cambios en la legislación laboral no contribuirán a la contratación de nueva mano de obra y, de hecho, no hay muchas expectativas de sumar puestos laborales en el futuro. “Entre los socios de la institución, la verdad es que nadie está pensando en la incorporación de gente”, sentenció. No obstante, destacó que establece algunas mejoras que terminan beneficiándolos.

De este modo, resaltó el Fondo de Asistencia Laboral que permite capitalizar las indemnizaciones por despido. El dirigente empresarial indicó que es visto como uno de los mayores beneficios, ya que permite a las empresas (especialmente a las pymes) realizar previsiones para enfrentar indemnizaciones o juicios laborales sin descapitalizarse. Al descontarse de la carga del formulario 931, ayuda a generar un fondo para casos de fuerza mayor.

"Eso va a permitir generar un fondo que, a priori, ayuda en caso de alguna causa de fuerza mayor en la que haya que indemnizar a una persona, para contar con esos fondos. Porque muchas veces, sobre todo pasa en las pymes, una indemnización de una persona que ya lleva mucho tiempo no se puede enfrentar y descapitaliza significativamente a una empresa", continuó.

Sobre si a nivel general la reforma laboral es favorable a las compañías locales, dijo: "Creo que la coyuntura de hoy no está ligada a esto. Cuando estaba el tema de la reforma laboral, el discurso era que las empresas saldrían a contratar personal. Hoy la crisis pasa por una economía enfriada y una baja significativa en la demanda; como las industrias no venden, no pueden producir y tienen que bajar trabajadores en vez de incorporar más".

Por su parte, Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos, se refirió al recibo de sueldo transparente y lo consideró como un punto positivo porque permite que el empleado sepa que el empleador paga prácticamente la mitad del sueldo en cargas laborales. Sin embargo, opinó que el objetivo ideal del gobierno debería ser eliminar o reducir esos impuestos para generar más empleo, y no solo mostrarlos en el recibo.

En tanto, habló sobre los topes impuestos a las cuotas sindicales y a las cámaras empresarias, del 2% y 0,5% respectivamente. El comerciante se mostró a favor de fijar un límite del 2% para el aporte de los empleados, considerando que ese porcentaje es suficiente para la parte operativa que realmente representa al trabajador. No obstante, advirtió que esta medida afectará seriamente las finanzas de los sindicatos. Puso como ejemplo San Juan, donde hay 20.000 empleados de comercio; reducir el aporte del 4% al 2% implica una quita del 50% de la recaudación del gremio, lo que los obligará a buscar fondos en otro lado.