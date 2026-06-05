Un fuerte sismo de magnitud 4,9 se registró en San Juan y se sintió en cinco provincias

Un sismo de magnitud 4,9 en la escala de Richter se registró durante la madrugada de este viernes 5 de junio en San Juan y fue percibido en diversas provincias del centro del país, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).
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El movimiento se registró durante la madrugada en San Juan y fue percibido en La Rioja, Mendoza, Córdoba y San Luis. Los detalles del informe del INPRES.
Un sismo de magnitud 4,9 en la escala de Richter se registró durante la madrugada de este viernes 5 de junio en San Juan y fue percibido en diversas provincias del centro del país, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).
El evento sísmico ocurrió a las 03:54 y tuvo su epicentro a 68 kilómetros al norte de Las Quijadas, 70 kilómetros al sudeste de Bermejo y 70 kilómetros al sudoeste de Chepes.
De acuerdo con el reporte oficial, el temblor alcanzó una magnitud de 4,9 y se produjo a una profundidad de 134 kilómetros, una característica que favoreció su percepción en una amplia región.
El INPRES indicó que la intensidad máxima registrada fue de grado IV en la escala Mercalli Modificada, nivel en el que los objetos colgantes oscilan de manera visible.
Las localidades donde se reportó esta intensidad fueron:
En tanto, con una intensidad de III a IV, donde el movimiento es percibido por algunas personas en reposo y se observa oscilación de objetos colgantes, se ubicó:
Por otra parte, con intensidad III, el sismo fue sentido por algunas personas en reposo en:
Mientras que con una intensidad de II a III, el fenómeno fue percibido de forma leve en:
Hasta el momento, las autoridades no informaron daños materiales ni personas afectadas como consecuencia del movimiento sísmico.