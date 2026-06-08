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Las mil y una banderas que "El Loco" Amato levantó en su paso por San Juan

Tras su show en el Club Colón Junior, el cantante cordobés compartió imágenes de la noche y agradeció el cariño de los sanjuaninos. Entre las postales se destacaron las numerosas banderas que los fanáticos le dedicaron y que terminaron sobre el escenario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El cuarteto volvió a sonar fuerte en San Juan durante la noche del sábado, cuando "El Loco" Amato se presentó ante una multitud en el Club Colón Junior. Entre canciones, bailes y una conexión permanente con sus seguidores, hubo una imagen que se repitió una y otra vez arriba del escenario: las banderas que los fanáticos le acercaron como muestra de afecto.

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El reconocido cantante cordobés protagonizó una velada cargada de clásicos y emoción, en la que cientos de sanjuaninos coparon el histórico club para acompañarlo en una nueva visita a la provincia. Durante el show, los seguidores no solo cantaron cada uno de sus éxitos, sino que también desplegaron numerosas banderas con mensajes, nombres y dedicatorias que terminaron en manos del artista.

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Las imágenes compartidas posteriormente por Amato en sus redes sociales reflejaron ese clima de cercanía. En varias fotografías se lo puede ver sosteniendo distintas banderas que los asistentes le hicieron llegar durante la presentación, un gesto habitual en el mundo del cuarteto que simboliza el vínculo entre los músicos y su público.

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"Volvimos a San Juan en una noche mágica en el Club Colón Junior. Gracias a todos por acompañarnos con tanto cariño y respeto", escribió el cantante junto a una galería de postales del recital. El mensaje fue acompañado por el hashtag "#ASusOrdenes" y una frase que resume el espíritu de su carrera: "Haciendo GRANDE el Cuarteto de Nuevo".

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La publicación rápidamente recibió cientos de reacciones de seguidores sanjuaninos, que destacaron la energía del espectáculo y celebraron una nueva presentación de uno de los artistas más queridos del género.

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