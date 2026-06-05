San Juan se convierte en la capital financiera del país: llega el 3° Foro Federal de Garantías

San Juan se posiciona una vez más como el epicentro de los grandes debates económicos del país, ya que el próximo martes 9 de junio la provincia será sede del 3º Foro Federal de Garantías, un evento de altísimo impacto que busca encender los motores de la inversión, la producción y el desarrollo federal. La cita se llevará a cabo a partir de las 8:30 horas en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, donde se congregarán los principales referentes del sector público nacional y provincial, entidades bancarias, cámaras empresariales, académicos, expertos del mercado de capitales y empresarios pymes de todo el país.

Los anfitriones locales serán Garantía San Juan, el fondo público de la provincia, junto al Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, en una actividad organizada en conjunto por la Red Federal de Fondos de Garantía Públicos de la Argentina y el Consejo Federal de Inversiones.

Este espacio federal debatirá a fondo sobre las herramientas disponibles para el acceso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, buscando fortalecer la cooperación con el entramado productivo y poner a disposición nuevos recursos de innovación e inclusión financiera.

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La apertura del encuentro estará a cargo de las autoridades provinciales, la presidenta de la red federal Verónica Wejchenberg y representantes del consejo nacional, quienes destacan que el acceso al crédito es uno de los principales desafíos que enfrentan las pymes y que este foro consolida un puente fundamental entre los sectores público, privado y financiero. Tras el acto inaugural, el economista Diego Coatz disertará sobre los desafíos actuales de la actividad, el financiamiento y el desarrollo productivo.

La jornada continuará con una intensa agenda de debate dividida en cinco bloques temáticos que abordarán desde las tendencias globales en inversión productiva hasta el rol de los sistemas de garantía en el mercado de capitales, con la participación de la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de San Juan.

También habrá un espacio dedicado al cruce entre la oferta bancaria y las demandas de las grandes cámaras empresariales del país. Uno de los momentos más esperados de la tarde será el bloque centrado en el desarrollo de proveedores locales para actividades estratégicas como la minería y el sector energético, un panel clave para San Juan que contará con la voz de la Cámara Minera y los ministerios locales. Finalmente, se presentarán herramientas nacionales para simplificar y desburocratizar el acceso al financiamiento, cerrando la jornada con un espacio de intercambio directo y vinculación entre todos los participantes.