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Garrafa Hogar en San Juan: el cronograma de esta semana y precios actualizados para comprar gas más barato

Chimbas, 9 de Julio, Pocito y Calingasta reciben los operativos de Garrafa Hogar esta semana. Conocé los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El nuevo conograma del programa Garrafa Hogar en San Juan.&nbsp;

El nuevo conograma del programa Garrafa Hogar en San Juan. 

Con la llegada de las bajas temperaturas y el incremento en el consumo de gas envasado, el Gobierno de San Juan continúa desplegando el programa Garrafa Hogar en distintos departamentos de la provincia. La iniciativa busca garantizar el acceso a garrafas seguras a precios accesibles para miles de familias sanjuaninas.

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Impulsado por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, el operativo recorrerá durante la próxima semana los departamentos de Chimbas, 9 de Julio, Pocito y Calingasta, además de Rawson, ofreciendo garrafas a valores subsidiados.

¿Cuánto cuesta la garrafa con el programa Garrafa Hogar?

En esta tercera ronda de recorridos, los precios establecidos son:

  • Garrafa de 10 kilogramos: $20.000
  • Garrafa de 15 kilogramos: $30.000

Desde el Gobierno provincial destacaron que el objetivo es facilitar el acceso al gas envasado en condiciones seguras y a precios por debajo de los valores habituales del mercado.

Cronograma completo de Garrafa Hogar en San Juan

Lunes 8 de junio: Rawson

  • 8:30 a 9:30: Unión Vecinal Colonia Sarmiento (Calle 11 y América).
  • 9:30 a 10:30: Unión Vecinal Médano de Oro (Gabriela Mistral y 20 de Junio, Villa Bolaños).
  • 10:30 a 11:30: Barrio Cuesta del Viento (calle Iglesia, a 50 metros de General Acha).
  • 12 a 13: Parroquia Santos Cosme y Damián (José María Paz 395 Oeste).

Martes 9 de junio: Chimbas

  • 9 a 13: Operativo San Juan Cerca en la Escuela República Oriental del Uruguay (Villa Obrera).
  • 9 a 11: Plaza del Loteo Santa Isabel (calle Reconquista).
  • 11:30 a 13:30: Playón del Barrio Las Calandrias.

Miércoles 10 de junio: 9 de Julio

  • 9 a 10: Plaza Palmares.
  • 10:30 a 11:30: Plaza Majadita.
  • 12 a 13: Plaza Independencia (Villa Cabecera).

Jueves 11 de junio: Pocito

  • 9 a 10: Intersección de calles Alfonso XIII y Calle 12.
  • 10:30 a 11:30: Club Aberastain (Furque y Uriburu, Villa Aberastain).
  • 12 a 13: Barrio 27 de Septiembre (callejón El Bosque, entre Calle 11 y 12).

Viernes 12 de junio: Calingasta

  • 9 a 10: Plaza Patricias Sanjuaninas (Villa Calingasta).
  • 10:30 a 11: Plaza Domingo Faustino Sarmiento (Tamberías).
  • 11:30 a 12: Plazoleta Héroes de Malvinas (Sorocayense).
  • 12 a 13:30: Unión Vecinal Domingo Faustino Sarmiento (Las Heras y Presidente Roca, Barreal).

Garrafa Hogar: una herramienta clave durante el invierno

La demanda de gas envasado suele incrementarse durante los meses más fríos del año, especialmente en hogares que no cuentan con conexión a la red de gas natural. En ese contexto, el programa Garrafa Hogar se consolida como una alternativa para que los vecinos puedan acceder a garrafas seguras y a precios accesibles sin necesidad de trasladarse largas distancias.

Las autoridades recordaron que los operativos continuarán recorriendo distintos departamentos de San Juan durante las próximas semanas para ampliar la cobertura y garantizar el abastecimiento en toda la provincia.

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