Garrafa Hogar en San Juan: el cronograma de esta semana y precios actualizados para comprar gas más barato

Con la llegada de las bajas temperaturas y el incremento en el consumo de gas envasado, el Gobierno de San Juan continúa desplegando el programa Garrafa Hogar en distintos departamentos de la provincia. La iniciativa busca garantizar el acceso a garrafas seguras a precios accesibles para miles de familias sanjuaninas.

Para tener en cuenta La lista de departamentos sanjuaninos en los que venderán las garrafas más baratas este mes

Impulsado por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, el operativo recorrerá durante la próxima semana los departamentos de Chimbas, 9 de Julio, Pocito y Calingasta, además de Rawson, ofreciendo garrafas a valores subsidiados.

¿Cuánto cuesta la garrafa con el programa Garrafa Hogar?

En esta tercera ronda de recorridos, los precios establecidos son:

Garrafa de 10 kilogramos: $20.000

Garrafa de 15 kilogramos: $30.000

Desde el Gobierno provincial destacaron que el objetivo es facilitar el acceso al gas envasado en condiciones seguras y a precios por debajo de los valores habituales del mercado.

Cronograma completo de Garrafa Hogar en San Juan

Lunes 8 de junio: Rawson

8:30 a 9:30: Unión Vecinal Colonia Sarmiento (Calle 11 y América).

9:30 a 10:30: Unión Vecinal Médano de Oro (Gabriela Mistral y 20 de Junio, Villa Bolaños).

10:30 a 11:30: Barrio Cuesta del Viento (calle Iglesia, a 50 metros de General Acha).

12 a 13: Parroquia Santos Cosme y Damián (José María Paz 395 Oeste).

Martes 9 de junio: Chimbas

9 a 13: Operativo San Juan Cerca en la Escuela República Oriental del Uruguay (Villa Obrera).

9 a 11: Plaza del Loteo Santa Isabel (calle Reconquista).

11:30 a 13:30: Playón del Barrio Las Calandrias.

Miércoles 10 de junio: 9 de Julio

9 a 10: Plaza Palmares.

10:30 a 11:30: Plaza Majadita.

12 a 13: Plaza Independencia (Villa Cabecera).

Jueves 11 de junio: Pocito

9 a 10: Intersección de calles Alfonso XIII y Calle 12.

10:30 a 11:30: Club Aberastain (Furque y Uriburu, Villa Aberastain).

12 a 13: Barrio 27 de Septiembre (callejón El Bosque, entre Calle 11 y 12).

Viernes 12 de junio: Calingasta

9 a 10: Plaza Patricias Sanjuaninas (Villa Calingasta).

10:30 a 11: Plaza Domingo Faustino Sarmiento (Tamberías).

11:30 a 12: Plazoleta Héroes de Malvinas (Sorocayense).

12 a 13:30: Unión Vecinal Domingo Faustino Sarmiento (Las Heras y Presidente Roca, Barreal).

Garrafa Hogar: una herramienta clave durante el invierno

La demanda de gas envasado suele incrementarse durante los meses más fríos del año, especialmente en hogares que no cuentan con conexión a la red de gas natural. En ese contexto, el programa Garrafa Hogar se consolida como una alternativa para que los vecinos puedan acceder a garrafas seguras y a precios accesibles sin necesidad de trasladarse largas distancias.

Las autoridades recordaron que los operativos continuarán recorriendo distintos departamentos de San Juan durante las próximas semanas para ampliar la cobertura y garantizar el abastecimiento en toda la provincia.