Garrafa Hogar en San Juan: el cronograma de esta semana y precios actualizados para comprar gas más barato

Con la llegada de las bajas temperaturas y el incremento en el consumo de gas envasado, el Gobierno de San Juan continúa desplegando el programa Garrafa Hogar en distintos departamentos de la provincia. La iniciativa busca garantizar el acceso a garrafas seguras a precios accesibles para miles de familias sanjuaninas.
Impulsado por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, el operativo recorrerá durante la próxima semana los departamentos de Chimbas, 9 de Julio, Pocito y Calingasta, además de Rawson, ofreciendo garrafas a valores subsidiados.
¿Cuánto cuesta la garrafa con el programa Garrafa Hogar?
En esta tercera ronda de recorridos, los precios establecidos son:
- Garrafa de 10 kilogramos: $20.000
- Garrafa de 15 kilogramos: $30.000
Desde el Gobierno provincial destacaron que el objetivo es facilitar el acceso al gas envasado en condiciones seguras y a precios por debajo de los valores habituales del mercado.
Cronograma completo de Garrafa Hogar en San Juan
Lunes 8 de junio: Rawson
- 8:30 a 9:30: Unión Vecinal Colonia Sarmiento (Calle 11 y América).
- 9:30 a 10:30: Unión Vecinal Médano de Oro (Gabriela Mistral y 20 de Junio, Villa Bolaños).
- 10:30 a 11:30: Barrio Cuesta del Viento (calle Iglesia, a 50 metros de General Acha).
- 12 a 13: Parroquia Santos Cosme y Damián (José María Paz 395 Oeste).
Martes 9 de junio: Chimbas
- 9 a 13: Operativo San Juan Cerca en la Escuela República Oriental del Uruguay (Villa Obrera).
- 9 a 11: Plaza del Loteo Santa Isabel (calle Reconquista).
- 11:30 a 13:30: Playón del Barrio Las Calandrias.
Miércoles 10 de junio: 9 de Julio
- 9 a 10: Plaza Palmares.
- 10:30 a 11:30: Plaza Majadita.
- 12 a 13: Plaza Independencia (Villa Cabecera).
Jueves 11 de junio: Pocito
- 9 a 10: Intersección de calles Alfonso XIII y Calle 12.
- 10:30 a 11:30: Club Aberastain (Furque y Uriburu, Villa Aberastain).
- 12 a 13: Barrio 27 de Septiembre (callejón El Bosque, entre Calle 11 y 12).
Viernes 12 de junio: Calingasta
- 9 a 10: Plaza Patricias Sanjuaninas (Villa Calingasta).
- 10:30 a 11: Plaza Domingo Faustino Sarmiento (Tamberías).
- 11:30 a 12: Plazoleta Héroes de Malvinas (Sorocayense).
- 12 a 13:30: Unión Vecinal Domingo Faustino Sarmiento (Las Heras y Presidente Roca, Barreal).
Garrafa Hogar: una herramienta clave durante el invierno
La demanda de gas envasado suele incrementarse durante los meses más fríos del año, especialmente en hogares que no cuentan con conexión a la red de gas natural. En ese contexto, el programa Garrafa Hogar se consolida como una alternativa para que los vecinos puedan acceder a garrafas seguras y a precios accesibles sin necesidad de trasladarse largas distancias.
Las autoridades recordaron que los operativos continuarán recorriendo distintos departamentos de San Juan durante las próximas semanas para ampliar la cobertura y garantizar el abastecimiento en toda la provincia.