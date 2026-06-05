La Plaza 25 de Mayo, escenario de un abrazo ricotero: cómo será el homenaje al Indio Solari en San Juan

La muerte de Carlos Alberto Solari , conocida este viernes, generó una profunda conmoción en todo el país y también tuvo un fuerte impacto en San Juan. En medio de los homenajes y mensajes de despedida que se multiplicaron a lo largo de la jornada, los seguidores locales del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota organizaron una convocatoria para rendirle tributo en la Plaza 25 de Mayo.

La iniciativa comenzó a circular durante las últimas horas a través de redes sociales y grupos de seguidores. Bajo la consigna "Hoy San Juan despide al Indio", los ricoteros sanjuaninos llamaron a concentrarse este viernes 5 de junio, desde las 19, frente a la Catedral, para compartir un homenaje colectivo al artista que marcó a generaciones de argentinos.

"San Juan se moviliza. Ante la triste e histórica noticia de la partida del Indio Solari, nos autoconvocamos para fundirnos en un abrazo ricotero y rendirle el homenaje que se merece al máximo exponente de nuestra cultura", expresa el mensaje difundido por los organizadores.

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La convocatoria invita a los asistentes a llevar banderas, remeras y todo aquello que represente la identidad ricotera. Además, propone transformar el encuentro en una demostración de afecto multitudinaria. "Que el pogo más grande del mundo se escuche hoy desde San Juan", señala el texto que rápidamente comenzó a compartirse entre fanáticos.

El homenaje se realizará pocas horas después de que se conociera el fallecimiento del músico a los 77 años. La noticia provocó una ola de reacciones en la escena cultural local, donde distintos artistas destacaron la magnitud de su legado artístico, cultural e intelectual.

Durante la jornada, músicos sanjuaninos como Fabián Noriega, Fernando Aguilera, Ale Segovia, Marcos Ordán, Fabricio Montilla, Emiliano Sánchez y Carlos Heredia expresaron su tristeza por la partida del artista y coincidieron en señalar que su obra trascendió la música para convertirse en parte de la identidad cultural argentina.

Ahora, esa admiración tendrá su expresión en el principal espacio público de la provincia. Allí, frente a la Catedral y en pleno centro sanjuanino, cientos de seguidores esperan reunirse para cantar sus canciones, compartir recuerdos y despedir a quien, para muchos, fue mucho más que un músico: un símbolo de varias generaciones.