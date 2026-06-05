Orrego inauguró una repavimentación clave para Angaco y San Martín y anunció nuevos asfaltos

Marcelo Orrego encabezó este jueves por la tarde en Angaco el acto de inauguración de la repavimentación de la calle Divisoria. Esta obra es fundamental para la zona, ya que no solo mejora la conexión directa entre los departamentos de Angaco y San Martín , sino que también garantiza la seguridad vial de cientos de personas que transitan por allí cada día.

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Se trata de un asfalto muy esperado por los vecinos y con un rol estratégico, ya que esta arteria será el principal acceso al nuevo Hospital Dr. Alfredo Rizo Esparza, que ya cuenta con un avance de obra superior al 92% y pronto recibirá a pacientes y ambulancias de toda la región.

Durante el encuentro, el gobernador no sólo destacó la conclusión de estos trabajos, sino que también realizó importantes anuncios para el crecimiento de la red vial del departamento. Orrego confirmó el inicio de nuevos asfaltos en calle San Juan y en calle Aguilera, lo que facilitará el acceso a una escuela de educación especial y a diversos barrios del sector.

En la ceremonia, el mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Fabián Martín, el secretario de obras provincial Ariel Villavicencio, el director de Vialidad Provincial Omar Lucero, el subdirector de Vialidad Provincial Juan Páez, el intendente de Angaco José Castro y el diputado departamental Marcelo Mallea, entre otros funcionarios provinciales y municipales y vecinos de la zona.

En su discurso, el gobernador expresó que "Hoy es un día sumamente importante porque estamos haciendo realidad una obra que era muy esperada por los vecinos. Una obra que permite una enorme conectividad con el departamento de San Martín, y eso realmente beneficia a ambos departamentos. ener la oportunidad de disfrutar de una obra que ya es tangible, que además va a ser parte del contexto del hospital doctor Alfredo Rizo Esparza, y estoy convencido de que esto se va a transformar en un polo donde va a transitar mucha gente, y hay que estar a la altura de las circunstancias".

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También destacó que "Muchas veces la obra pública es difícil en estos tiempos, pero San Juan no para. San Juan fue la primera provincia que reabrió la obra pública en toda la Argentina, en un contexto de una crisis profunda. Pero no solo avanzamos en generar caminos, en terminar escuelas, en terminar casas, en cada vez ser más ambiciosos en la generación de este tipo de políticas públicas. Sino también tenemos la necesidad de avanzar, porque el futuro nos lo reclama. Tenemos que prepararnos para generar ese espacio donde se puedan llevar adelante inversiones, para también trasladar lo que producimos. Y en ese sentido, hoy ha sido un día muy especial, que nos permite a los sanjuaninos poder tomar crédito, tener la posibilidad de generar un bono, de que ese bono cotice en el ámbito internacional, este caso, en la bolsa de valores de Nueva York. Y teníamos que esperar los tiempos para que esto sucediera, de manera tal de que sea el momento preciso para colocar bien los bonos, a una tasa importante. Esto tiene que ver mucho con las posibilidades de desarrollar más obra pública, que genera bienestar y empleo para la gente".

A la par, anunció que "Los angaqueros me habían pedido que sea una realidad lo que es la calle San Juan, entre Divisoria y Aguilera, y la calle Aguilera, entre Nacional y San Juan. Así que también va a ser una realidad, van a empezar los movimientos de suelo, y vamos a pavimentar estas dos arterias que son fundamentales para el departamento". Finalmente destacó el trabajo de Vialidad Provincial y la inversión de recursos netamente provinciales para estas obras tan importantes.

A su turno, el subdirector de Vialidad Provincial, Juan Páez, expresó que "Esta obra implica el salto cualitativo en tres pilares fundamentales, como son la seguridad, la comodidad y el confort de todos los usuarios. La conectividad, fundamentalmente un acceso rápido directo hacia centros asistenciales, como tenemos acá cerca, y el desarrollo productivo".

Sobre el nuevo asfalto de calle Divisoria

Los trabajos que quedaron habilitados este jueves se realizaron bajo la órbita de la Etapa 20 del Plan Provincial de Pavimentación, ejecutado a través de la Dirección Provincial de Vialidad.

La intervención consistió en la repavimentación de aproximadamente 700 metros de longitud en la calle Divisoria, específicamente en el tramo comprendido entre calle De la Estación y calle San Juan.

Las tareas técnicas incluyeron un proceso completo de recuperación de la calzada que comenzó con el reacondicionamiento de la base existente y continuó con la imprimación y el riego de liga. Posteriormente, se procedió a la ejecución de la carpeta asfáltica definitiva y se completó la obra con la señalización correspondiente y la pintura vial para garantizar la máxima seguridad de los conductores y peatones.