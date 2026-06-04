Fabián Martín sobre la sesión por obras: "La jugada de los intendentes fue fuerte, pero la de Orrego fue más fuerte"

"Fue fuerte la jugada que hicieron los intendentes, fuerte, la respeto. Y fue más fuerte la jugada del gobernador. Es decir, venir y estar presente y bancar", dijo este jueves Fabián Martín , tras la histórica sesión en la Legislatura de San Juan para aprobar el plan de obras impulsado por Marcelo Orrego , en la cual se midieron fuerzas políticas entre el orreguismo y el PJ.

En este sentido, el vicegobernador defendió la decisión del gobernador de asistir personalmente a la Cámara, señalando que el mandatario estuvo presente para respaldar el proyecto político y escuchar con respeto las críticas de los legisladores opositores. "No son una oposición constructiva, ponen palos en la rueda" , subrayó. A la par, Martín dijo que, más allá del fragor del debate, la jornada representó un triunfo de la democracia y el orden institucional.

En el marco de la cuarta sesión ordinaria celebrada este jueves, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó un proyecto clave remitido por el Poder Ejecutivo que autoriza a la provincia a realizar operaciones de crédito público por hasta 600 millones de dólares. La votación resultó dividida, con 23 votos positivos y 12 en contra, tras un debate donde legisladores de diversos bloques expusieron sus posturas sobre la necesidad de herramientas financieras para sostener la inversión pública en un contexto de recursos nacionales limitados. Al concluir la jornada, Martín hizo -en diálogo con 0264 Radio- un balance de lo sucedido, destacando el escenario que se generó con la presencia masiva de jefes comunales en el recinto.

Sobre los intendentes, el vicegobernador aseguró que "me sorprendió, pero que después ya con un poquito más de detenimiento, estoy muy feliz y muy contento porque esto es democracia". Al respecto, sostuvo que los jefes comunales "son representantes del pueblo, porque representan a sus municipios, porque también tienen que custodiar el interés de su vecino, tienen grandes responsabilidades y por más que sean de otro sector político yo no puedo desconocer su calidad de intendentes". Aseguró que "no lo viví como una presión", sino que entendió que los mandatarios acudieron por una preocupación legítima sobre el destino de los fondos para sus comunidades: "lo tomo más por una necesidad de los intendentes de decir 'nosotros también queremos que haya obra para nuestro departamento'". Ante esto, envió un mensaje a los caciques comunales: "que se queden tranquilos que va a haber obras para los 19 departamentos de este financiamiento que se va a salir a buscar".

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Martín también se refirió a las quejas por la ubicación de los intendentes en el palco superior, como que habría manifestado el pocitano Fabián Aballay. El vicegobernador aclaró que la distribución del público no fue una decisión personal sino del personal de la Cámara, y que debido a la falta de espacio en el nivel inferior, se dispuso el palco bandeja como el sitio más adecuado. "De donde mejor se ve y más cómodo y todo es la parte superior. De hecho, cuando entró el gobernador también estuvo en la parte superior, no había lugar abajo", explicó Martín, minimizando la controversia y remarcando que desde esa ubicación se tiene una visión completa de la sesión.

El funcionario insistió en que el gobernador es el mandatario de todos los sanjuaninos y que su gestión no realiza distinciones políticas al momento de inaugurar obras o pavimentar rutas.

"Necesitamos financiamiento para obra pública"

El plan de obras que se financiará con el nuevo endeudamiento tiene como ejes centrales la infraestructura social y el fomento del empleo privado. Según remarcó Martín, una parte sustancial de los recursos se destinará a paliar el déficit habitacional, especialmente ante el crecimiento que se espera por la actividad minera. Al respecto detalló que "van a ser 2.500 viviendas que se van a construir en la provincia de San Juan para precisamente amortiguar toda esa gran demanda que va a generar la actividad productiva minera", especificando que 1.500 se realizarán de manera directa y otras 1.000 mediante financiamiento para quienes ya posean terrenos propios con escritura en regla.

Este impulso a la construcción busca reactivar un sector que actualmente atraviesa dificultades, con miles de trabajadores reclamando puestos laborales. Martín proyectó que la ejecución de estas obras, que se estima comenzará hacia fin de año debido a los tiempos de colocación de los bonos, permitirá la creación de "alrededor de 6.000 puestos de trabajo directo e indirectos". El vicegobernador resaltó que el objetivo del gobierno es pasar de un modelo estatalista a uno donde el motor sea la actividad privada, utilizando este crédito como una herramienta estratégica para generar crecimiento y prosperidad en toda la provincia.

El texto de la ley aprobada confirma que los fondos se afectarán exclusivamente a educación, salud, seguridad pública e infraestructura social, con un plazo mínimo de amortización de dos años.