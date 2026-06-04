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Megaproyecto de cobre

Vicuña adjudicó una nueva etapa de su campamento: quiénes construirán otras 2.000 camas en la cordillera

El contrato fue adjudicado a un consorcio integrado por dos empresas de origen chino y una firma argentina. El campamento Vicuña en el futuro deberá alojar a unos 8.000 trabajadores a más de 4.500 msnm.

Por Elizabeth Pérez
Vista de la primera etapa del campamento Vicuña. La nueva obra sumará capacidad para 2.000 personas y forma parte del plan de expansión que prevé llegar a unas 8.000 camas en plena cordillera sanjuanina.

Vista de la primera etapa del campamento Vicuña. La nueva obra sumará capacidad para 2.000 personas y forma parte del plan de expansión que prevé llegar a unas 8.000 camas en plena cordillera sanjuanina.

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El megaproyecto de cobre Vicuña avanzó con una nueva adjudicación clave para su infraestructura de alta montaña. La compañía definió quiénes estarán a cargo de construir la segunda etapa de su campamento permanente, una obra que incorporará 2.000 nuevas camas y que forma parte de un plan de crecimiento mucho más amplio en la cordillera sanjuanina.

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La adjudicación correspondió a un consorcio integrado por tres empresas: PowerChina, Beijing Chengdong y la empresa argentina RAFA S.A., que tendrá la responsabilidad de desarrollar la obra bajo la modalidad EPC (ingeniería, compra y construcción).

Según indicaron desde la empresa minera, la propuesta fue seleccionada por ser la que mejor respondió a los requerimientos técnicos, de ejecución, seguridad, plazo y costo establecidos para una infraestructura de esta magnitud y complejidad.

Un campamento, miles de trabajadores

La obra licitada corresponde a la segunda etapa del campamento Vicuña, ubicado a más de 4.500 metros de altura. Esta ampliación agregará capacidad para 2.000 camas, lo que representa aproximadamente una cuarta parte del campamento definitivo proyectado por la compañía.

La primera etapa ya fue construida y cuenta con unas 1.500 camas. Pero el desarrollo completo del campamento demandará nuevas ampliaciones hasta alcanzar una capacidad cercana a las 8.000 camas, que se irán haciendo a futuro en función del cronograma de construcción de la futura mina.

Fuentes vinculadas al sector explicaron que se trata de una obra de elevada complejidad técnica, ya que requiere el diseño integral de la infraestructura, la fabricación de módulos habitacionales y su posterior traslado y montaje en condiciones extremas de alta montaña.

Por esa razón, todos los oferentes que participaron de la instancia final se presentaron en consorcios o uniones transitorias de empresas, combinando experiencia en ingeniería, fabricación industrial y construcción.

Quiénes son las empresas ganadoras

Dentro del consorcio adjudicatario, PowerChina tendrá a su cargo la gestión integral del contrato bajo modalidad EPC. La compañía, de origen chino, tiene presencia en Argentina desde 2016 y ha participado en algunos de los principales proyectos de energías renovables del país. Entre ellos se encuentran los parques solares de Cauchari y Cafayate, además de diversos parques eólicos desarrollados en distintas provincias argentinas. Se trata de una corporación multinacional con experiencia en infraestructura, energía y grandes obras de construcción.

Por su parte, Beijing Chengdong será la responsable de fabricar los módulos habitacionales que conformarán el campamento. La empresa cuenta con casi tres décadas de experiencia en la construcción de campamentos para proyectos de ingeniería, energía y minería en distintos países del mundo, con más de 4.000 desarrollos ejecutados. Al parecer, es la primera experiencia de esta firma china en Argentina.

La tercera integrante del consorcio es RAFA S.A., una firma ubicada en la provincia de Santa Fe. La empresa estará a cargo de las obras en terreno, incluyendo movimientos de suelo, fundaciones, montaje e instalaciones. Según su página oficial, cuenta con una trayectoria superior a los 30 años en ingeniería, fabricación y montaje de plantas industriales vinculadas principalmente a los sectores energético, petrolero y gasífero.

La licitación

La construcción integral del proyecto Vicuña está siendo gestionada por la empresa Fluor, contratada para desarrollar tanto la mina como las principales obras de infraestructura asociadas. Para esta licitación se realizó un proceso de preselección de empresas, tras el cual tres consorcios llegaron a la etapa final y presentaron sus ofertas.

Desde la compañía destacaron además que dentro de sus procesos de contratación se solicita a los oferentes que incorporen oportunidades para proveedores, contratistas y trabajadores locales siempre que existan capacidades competitivas para hacerlo. Actualmente, más del 95% de los trabajadores de Vicuña son argentinos y cerca del 73% de los empleados directos provienen de San Juan.

Batidero, Vicuña y los próximos campamentos

El campamento cuya ampliación acaba de adjudicarse no debe confundirse con Batidero, otra instalación ya existente vinculada al proyecto Josemaria.

Pero el crecimiento de la infraestructura de alojamiento de trabajadores no se agota en esta licitación: la compañía también avanza con procesos licitatorios para la construcción de tres nuevos campamentos destinados al personal que trabajará en el denominado Corredor Norte, el camino estratégico que conectará distintos sectores del proyecto.

Las empresas que resulten adjudicatarias de las obras viales necesitarán instalaciones para alojar a sus trabajadores durante la construcción, por lo que esos campamentos constituyen otra serie de contratos que se resolverán en los próximos meses. Cabe recordar que Vicuña rescindió el contrato por incumplimiento, a la UTE que iba a hacer el tramo más difícil del camino y aun no resuelve quien la reemplazará.

De esta manera, mientras avanza la ingeniería y la infraestructura necesaria para poner en marcha uno de los mayores proyectos de cobre del país, Vicuña continúa generando nuevos contratos para empresas proveedoras, constructoras y prestadores de servicios vinculados a la actividad minera.

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