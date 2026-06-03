El ginecólogo de Jáchal acusado de violación fue director del hospital departamental y una menor también lo denunció

La reciente aparición de una nueva denuncia por presunto abuso sexual contra el ginecólogo Miguel Maza volvió a poner bajo la lupa la trayectoria del profesional cuando había asumido como director del Hospital San Roque. Aunque las acusaciones conocidas en los últimos meses corresponden a hechos denunciados por pacientes en Jáchal, existe un antecedente que data de hace 14 años y que se conoció cuando el médico acababa de asumir el máximo cargo en el nosocomio.

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El 20 de junio de 2012 trascendió que Maza, quien había sido designado como director del Hospital San Roque de Jáchal, había sido denunciado por un supuesto hecho de abuso que involucraba a una adolescente de 14 años.

En aquel momento, la situación generó consultas hacia el entonces ministro de Salud de San Juan, Oscar Balverdi, quien salió públicamente a respaldar al profesional y sostuvo que no existían motivos para apartarlo de sus funciones. Según manifestó el funcionario, tras mantener conversaciones con Maza, entendía que el médico había actuado conforme a los protocolos sanitarios establecidos para la atención de una menor de edad que había mantenido relaciones sexuales con una persona mayor.

Balverdi explicó que, debido a que el caso involucraba a una adolescente, no podían brindarse mayores detalles. No obstante, remarcó que el profesional tenía experiencia en la atención de pacientes dentro del Plan Mujer y conocía los procedimientos que debían aplicarse en situaciones de ese tipo.

El ministro insistió entonces en que la denuncia debía seguir los canales judiciales correspondientes. Pese a ello, afirmó que, de acuerdo con la información que había recibido, la actuación de Maza había sido la adecuada.

Maza permaneció por cinco años aproximadamente como director del Hospital San Roque. Maza permaneció por cinco años aproximadamente como director del Hospital San Roque.

No trascendió el rumbo que tuvo este caso puntual, aunque Maza continuó ejerciendo como profesional. Además, en 2024 cumplía funciones como Jefe de Maternidad del hospital jachallero.

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La nueva denuncia que agravó la situación judicial

El nombre del ginecólogo volvió a ocupar espacio en la agenda mediática durante la semana pasada, cuando trascendió que una segunda mujer lo denunció penalmente por presuntos abusos sexuales cometidos durante una consulta médica. La presentación fue radicada ante la UFI Norte y se suma a una causa iniciada en junio de 2025, cuando otra paciente lo acusó ante la Justicia penal.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, la nueva denunciante relató que los hechos habrían ocurrido en 2013, cuando cursaba un embarazo. Según su versión, el médico aprovechó la consulta para realizar prácticas que excedían cualquier procedimiento médico y que, según sostuvo, constituyeron agresiones sexuales reiteradas.

La mujer afirmó que el profesional le indicó que debía efectuar un supuesto tratamiento para corregir una desviación en el cuello uterino. Bajo esa explicación, habría concretado los abusos dentro del consultorio.

Además, aseguró que intentó abandonar el lugar en medio de la situación, pero que la puerta se encontraba cerrada con llave. También denunció haber recibido amenazas para que no revelara lo sucedido.

La causa es investigada por la Justicia de la Segunda Circunscripción Judicial y se incorporó al complejo escenario procesal que enfrenta actualmente el médico.

Un patrón bajo análisis

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que las dos denunciantes describieron maniobras similares, aspecto que ahora forma parte de las líneas de trabajo de los fiscales. La primera denuncia contra Maza fue presentada el 9 de junio de 2025 y quedó a cargo del fiscal Gastón Salvio.

Tras las primeras medidas de prueba, la investigación avanzó hasta la formalización de la acusación. La incorporación de un nuevo caso podría resultar determinante para el desarrollo del expediente.