Los antecedentes que complican al ginecólogo de Jáchal acusado de violar a sus pacientes

El ginecólogo de Jáchal, que es investigado por la Justicia y fue acusado de violar a sus pacientes, presenta antecedentes que lo complican. Y es que Miguel Maza no tiene una denuncia, sino dos causas previas que aún no se resuelven y que fueron impulsadas por la presunta comisión del mismo delito: abuso sexual.

Antecedente El ginecólogo de Jáchal acusado de violación fue director del hospital departamental y una menor también lo denunció

En la edición del miércoles, este diario contó que quien fuera director del Hospital San Roque había estado en el centro de la polémica años atrás, cuando fue denunciado por la supuesta agresión sexual de una menor. El hecho sucedió en 2012, cuando el sospechoso se hallaba al frente de la conducción del hospital departamental. Sin embargo, poco se sabía de su curso en el fuero judicial.

El hecho denunciado en la justicia penal involucraba a una adolescente de 14 años y ello generó revuelo. El entonces ministro de Salud de San Juan, Oscar Balverdi, salió públicamente a respaldar al profesional y sostuvo que no existían motivos para apartarlo de sus funciones, por lo cual continuó ejerciendo como director. Incluso, hasta 2024 seguía al frente de áreas en el nosocomio, pues estaba designado como jefe de Maternidad.

No obstante, no fue la única causa que quedó en la vieja justicia en su haber. En 2020, volvió a ser denunciado por el abuso sexual de una paciente que había ido a controlarse el implante anticonceptivo subdérmico en el brazo. De alguna forma, se las habría "ingeniado" -si es que cabe el concepto- para manosear a la mujer en sus partes íntimas.

Acorde manifestaron las fuentes, ambas denuncias -al igual que las denuncias actuales- fueron hechas por pacientes que se hicieron atender en su consultorio particular, por lo cual esos dos hechos se investigan en un contexto del ejercicio de su profesión.

El extraño curso de los expedientes judiciales

De acuerdo a lo señalado por las fuentes, el expediente judicial de 2012 (con una presunta víctima menor) se extravió y, más tarde, cuando fue recuperado terminó archivado. La última incidencia que había tenido fue la suspensión de la Cámara Gesell a la niña, por motivos que se desconocen.

Por otra parte, la denuncia que fue realizada 6 años atrás no habría tenido sobresaltos y habría quedado archivada, sin una definición. Se desconoce si el juez de turno en la Segunda Circunscripción Judicial tomó medidas al respecto. En aquel entonces se hallaba Javier Alonso, aunque por Acordada de la Corte de Justicia fue suspendido y, en su lugar, estuvo Eduardo Vega. Lo cierto es que la causa durmió en los archivos del Sistema Mixto.

Las causas actuales

En junio del año pasado, Tiempo de San Juan dio a conocer la denuncia de una paciente en su contra. Si bien la investigación era preliminar, conforme el paso del tiempo y el accionar del fiscal Salvio, el caso se formalizó y antes de que pudiera ser elevado a juicio, con pruebas que sostienen la acusación, surgió una segunda denuncia.

Este segundo señalamiento, también realizado en la UFI Norte, se registró este año. El hecho habría sucedido en 2013, cuando la presunta víctima estaba embarazada y esperaba la llegada de su primer hijo. Confesó haber sido engañada por el médico Maza, quien la habría sometido sobre una camilla.

Ambas investigaciones están bajo la lupa de Salvio y se espera que en las próximas semanas haya novedades al respecto. Mientras tanto, el profesional permanece en libertad, aunque con restricciones frente al proceso que se realiza en su contra. El Ministerio Público había solicitado la prisión preventiva en el primer caso, pero la medida coercitiva le fue denegada.

La huella del ginecólogo Martínez

Esta no es la primera vez que el departamento del norte sanjuanino se ve sacudido por la denuncia contra un médico por abuso sexual, ya que en el pasado se registró un caso similar y que culminó con un médico denunciado por más de 10 mujeres y adolescentes. Se trata del ginecólogo denunciado y condenado por abuso, Carlos Hugo Martínez.

Martínez, quien es oriundo de La Rioja y estaba radicado en Jáchal, actualmente cumple una condena de 17 años de cárcel en el penal de Chimbas por los abusos sexuales, algunos con acceso carnal, contra sus pacientes: 14 mujeres a las que atendió en Capital y otras 3 de Jáchal.