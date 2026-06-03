Cabello apoyará el proyecto de Orrego, elogió a Gebel y no descarta ser candidato en 2027

El peronista, diputado provincial y jefe de la CGT y de UOCRA San Juan , Eduardo Cabello , confirmó que dará su voto positivo al proyecto de Marcelo Orrego para reactivar la construcción en la provincia. Cabello sostuvo que esta decisión nace de la necesidad de devolverle el empleo a los trabajadores del sector, ya que el gobierno nacional cortó todos los envíos de dinero. El legislador considera que, si San Juan tiene sus cuentas en orden y equilibrio fiscal, es el momento de que la provincia tome la iniciativa para generar actividad económica de forma independiente.

Sobre su postura de apoyo al préstamo que pide el Ejecutivo provincial, Cabello destacó en diálogo con Radio Sarmiento que "Sin duda que voy a acompañar. ¿Por qué? Hoy no tienen otra, no hay otra manera. Este gobierno nacional le ha dicho que no le voy a dar para nada. Estas cosas son las que tienen que hacer los gobiernos provinciales. Entiendo que los gobernadores ya tienen que tomar el guante y romper ese esquema de esperar algo de la Nación y empezar a proceder si tienen equilibrio fiscal, como creo que San Juan lo tiene".

El dirigente gremial también señaló que esta reactivación es urgente porque "hoy hay muchos compañeros que no tienen un ingreso fijo o trabajan de forma temporal". Según sus cálculos, si se ponen en marcha los proyectos de vivienda y rutas que están planeados, la provincia podría tener una ocupación casi total de su mano de obra. Sin embargo, pidió calma a la sociedad y adviertió que los procesos administrativos como las licitaciones llevan tiempo y los resultados no se verán de un día para otro.

Sobre Gebel y el proyecto 2027, "después del Mundial"

En el plano político más amplio, Cabello se muestra desde hace tiempo muy cercano al conferencista Dante Gebel y al movimiento llamado "Consolidación Argentina". El diputado provincial, que es también conocido en San Juan por ser pastor evangélico, aseguró que acompaña este espacio por su vínculo con la iglesia y por una vocación de servicio que busca unir al país. Describió a Gebel como una figura que puede proponer un camino nuevo para Argentina, lejos de las peleas violentas y los extremos políticos que se ven hoy en día. Para Cabello, es necesario construir una alternativa que tenga conciencia social y que trabaje por la amistad entre los ciudadanos.

Respecto a la figura de Gebel y la posibilidad de armar un partido político nuevo, el titular de la CGT afirmó: "La idea es que sea un nuevo camino que sea de solidaridad y de amistad, porque hoy son todas negativas. Dante Gebel, si viene ya después del mundial, tendrá que venir como candidato. Él ya tiene que empezar a caminar y la idea es que ya sea como candidato a presidente con un partido propio. Nosotros estamos acompañando porque yo lo acompaño por el ámbito de la iglesia. Vamos a estar apoyando a personas que determinen y desafíen este sistema y que queremos tener una Argentina mejor".

Esta cercanía con un nuevo espacio político despierta interrogantes sobre su futuro personal y su lugar dentro del peronismo tradicional. Cuando se le preguntó si le gustaría ser candidato a un cargo ejecutivo en las elecciones de 2027, como intendente o gobernador, el legislador prefirió no dar una respuesta definitiva. Cabello recordó que ya pasó por el Concejo Deliberante de la Capital y no es su primera vez en la Cámara de Diputados, donde ingresó por el cupo del PJ para los gremios en las listas de proporcionales, pero dejó abierta la puerta para nuevos desafíos una vez que pase el tiempo y se definan los candidatos nacionales.

Sobre sus ganas de competir por un cargo de mayor peso en el futuro, Cabello respondió con misterio y un toque futbolero, sin descartar nada: "El candidato a trabajar para que haya algo mejor siempre voy a ser. Yo la única vez que he sido candidato fue en la Capital, que fui concejal, y después cuando he sido diputado, nunca he sido candidato a otra cosa. ¿Candidato a un cargo ejecutivo? Pasemos para después del Mundial. Después del Mundial vamos a ver qué hacemos".