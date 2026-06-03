El orreguismo apuesta al consenso para aprobar el nuevo sistema electoral en la Legislatura

El escenario político de San Juan va camino a transformarse con el avance del nuevo Código Electoral impulsado por Marcelo Orrego. Tras un primer intento en 2024 que no prosperó en el recinto, el oficialismo, liderado por el interbloque Cambia San Juan , reconfiguró su estrategia legislativa para desterrar definitivamente el Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad), conocido popularmente como ley de lemas, que impulsó el uñaquismo y se usó en 2023. El orreguismo considera fundamental adecuar la normativa vigente a los estándares de transparencia y sencillez que demanda la gente, motorizando un debate que ya se convirtió en el eje político central del año en la provincia. Desde el orreguismo confirmaron que "en esta semana el gobernador va a estar enviando también a la Cámara un segundo proyecto adicional, con la propuesta de nuevamente de la boleta única de papel, que es otra de las cosas que el gobernador también quiere que pueda estar en el código", afirmó el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem .

El camino hacia esta reforma viene desde hace rato, ya que el primer proyecto integral enviado por el gobernador el año pasado, que ya incluía la boleta única y la eliminación del SIPAD, quedó estancado en comisión y finalmente perdió estado parlamentario . Ante este panorama, el Ejecutivo optó por una metodología por etapas que comenzó en marzo con el envío de un proyecto más simplificado destinado a abrir el debate legislativo y social.

Sobre este proceso de transición, explicó en Radio Sarmiento que "el gobernador envió un proyecto de Código Electoral completo que incluía la Boleta Única de Papel (BUP) e incluía la eliminación del SIPAD. Ese proyecto no se trató, quedó en comisión sin tratar y perdió estado parlamentario. Entonces, inmediatamente el gobernador envió nuevamente otro proyecto a la Cámara de Diputados, mucho más simple y sencillo".

La columna vertebral de la propuesta oficialista se asienta en la derogación total de la Ley de Lemas y el retorno a un sistema de elecciones internas para la selección de candidatos. El objetivo es que los frentes y partidos políticos definan sus postulaciones de manera interna antes de la elección general, devolviendo claridad al proceso electoral. Achem justificó esta medida señalando que la intención del mandatario fue clara desde el inicio del periodo legislativo actual: "eliminemos la ley de lemas, volvamos al sistema de internas partidarias, a coste y cargo de los partidos políticos o frentes políticos y discutamos y discutan todos los partidos políticos sanjuaninos cuál sería el mejor código electoral y eso es lo que el gobierno, el gobernador abrió en el mes de marzo cuando ingresó este proyecto".

Otro eje central de la reforma es la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), un cambio que busca modernizar el cuarto oscuro y reducir costos logísticos. Aunque se han evaluado distintos diseños, como una boleta dividida en dos partes para facilitar su manejo, la decisión política de avanzar en este sentido es firme y se materializará con el ingreso de un nuevo texto complementario a la Legislatura durante esta semana, tal y como confirmó Achem.

La viabilidad de este nuevo sistema electoral depende de la construcción de un consenso amplio, dado que el oficialismo cuenta con solo 12 diputados propios y requiere del apoyo de otras fuerzas parlamentarias para aprobar la ley. Por eso, el Ejecutivo ya manifestó su voluntad de escuchar no solo a los bloques con representación en la Cámara, sino también a los partidos políticos que no tienen bancas, buscando un código que trascienda la coyuntura de una sola elección.

Achem subrayó la importancia de este acuerdo multipartidario afirmando que "lo que pide y lo que se pide es consenso. Un código electoral de consenso en donde todos participen y aporten y se consiga un código electoral que represente a todas las fuerzas sanjuaninas ahí y que no sea el reflejo de los intereses mezquinos de una sola elección, no como ha venido pasando en los últimos en los últimos modificaciones de código electoral que ha habido en la provincia". Con estas bases, el proyecto oficialista entra en una etapa de definiciones clave en la Legislatura provincial, con vistas a estar preparados para las elecciones de 2027.