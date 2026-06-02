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Elecciones

Antes de saber qué sistema electoral regirá en 2027, el bloquismo reposiciona dirigentes en departamentos clave

El bloquismo "autorizó" a distintos dirigentes a caminar las calles de cara a las elecciones del próximo año. Entre ellos, un dirigente que desde hace años estaba alejado de la rosca política.

Por Ana Paula Gremoliche
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Con la novedad de que esta semana podría tomar estado parlamentario el proyecto de ley que defina el nuevo sistema electoral para las próximas elecciones provinciales, el Partido Bloquista ya empezó a mover sus fichas. El Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad) está prácticamente descartado: cada vez suena más fuerte la posibilidad de que las internas partidarias sean la forma para definir candidaturas. En este contexto, el partido de la estrella comenzó a mostrar dirigentes en departamentos estratégicos, algunos de ellos alejados de la primera línea política durante los últimos años.

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La tarea no será sencilla. Actualmente, el bloquismo integra el frente político que gobierna la provincia junto al espacio del gobernador Marcelo Orrego, por lo que cualquier candidatura deberá discutirse y negociarse dentro de esa alianza. Más aún si finalmente se establece un mecanismo de competencia interna para seleccionar aspirantes.

Uno de los que a la cancha fue Alejandro "Negrín" Sánchez, quien lanzó su candidatura a intendente de Capital. Oriundo de Concepción, fue secretario de Obras y Servicios durante la gestión de Enrique Conti y más tarde se desempeñó como asesor del entonces presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Dara, durante la administración de Franco Aranda.

Su aparición tiene una complejidad adicional. Capital está actualmente gobernada por Susana Laciar, una de las dirigentes más fuertes del oficialismo provincial. Si ambos espacios mantienen la alianza electoral, Sánchez debería disputar una eventual interna con la actual intendenta para definir quién representa al frente en uno de los departamentos más importantes de San Juan.

Otro de los nombres que volvió a sonar con fuerza es el de Graciela Caselles. La exdiputada nacional, que en las elecciones de 2023 fue candidata en Capital, decidió trasladar su actividad a Caucete y desde hace meses viene desarrollando una intensa agenda territorial en el departamento del Este.

La movida no pasa desapercibida. Caucete se encamina a una elección abierta debido a que la actual intendenta, Romina Rosas, no podrá buscar una nueva reelección. En ese escenario ya comenzaron a aparecer varios aspirantes. Dentro del oficialismo provincial se mencionan al presidente de la Fundación Difunta Correa, Iván Kadi, y al presidente del Concejo Deliberante, Franco Buffagni. La irrupción de Caselles agrega una nueva pieza a un tablero que promete una fuerte disputa.

La estrategia bloquista también incluye a Valle Fértil. Allí una de las dirigentes que recibió respaldo partidario para comenzar a caminar el departamento es la actual concejal Mónica Rivero. La edil ganó consideración dentro de la estructura partidaria luego de ser la única representante bloquista que cumplió con la decisión de abandonar el bloque con el que había llegado al Concejo Deliberante, tras la ruptura de la alianza electoral que en 2023 unía al partido con el peronismo.

Su nombre aparece entre las alternativas que analiza la conducción para competir en un departamento gobernado por el PJ, donde el intendente Mario Riveros todavía mantiene centralidad política de cara al próximo proceso electoral.

Pero el partido de la estrella no sólo trabaja en territorios donde hoy es oposición. También busca ordenar la sucesión en los dos departamentos que actualmente gobierna: Zonda e Iglesia.

En Zonda, todas las señales apuntan al actual diputado provincial y exintendente Miguel Atampiz. Con experiencia de gestión y fuerte conocimiento territorial, aparece como el dirigente mejor posicionado para volver a competir por la conducción municipal.

En Iglesia, en tanto, la imposibilidad del actual intendente Jorge Espejo de buscar una nueva reelección obliga al bloquismo a construir una alternativa. En ese esquema, el nombre que más consenso reúne dentro del partido es el del diputado departamental Gustavo Deguer, señalado por distintos sectores como el dirigente llamado a continuar el proyecto político que hoy gobierna el departamento.

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