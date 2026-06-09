Tres Julios, una tragedia sanjuanina y la placa rescatada del olvido

El día que colocaron la placa. Carlos Daroni (derecha) y Carlos Lescura que falleció en diciembre de 2020.

Julio Alfaro, Julio Illar y Julio Burkus, eran los tres dinamiteros que fallecieron en el mismo lugar luego de una explosión en la montaña que salió mal. Según relata la historia, Federico Cantoni fue el ideólogo de la obra que se realizó durante la gobernación de su hermano Aldo, quien mandó a colocar placas recordatorias en cada lugar donde había fallecido un trabajador, era un detalle que casi pasaba inadvertido para quienes transitaban la ruta porque había que tener los ojos fijos en cada curva.

La placa recordatoria de los tres Julios era grande y estaba colocada en el cerro, al lado de la ruta. Los años hicieron que perdiera dos de los clavos de bronce que la sostenían y un viento Zonda la tiró en el año 2003.

Dos amigos pescadores y motoqueros se propusieron recuperarla pero cuando volvieron a recoger los pedazos ya no había nada. Hicieron una nueva placa que colocaron en el mismo lugar pero del lado del precipicio.

Con la construcción del dique Los Caracoles, que cerró el tránsito por la mítica Ruta 12, Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE administrador de los diques) quitó la placa y la entregó a sus realizadores.

image Carlos Daroni y la placa que sueña volver a colocar algún día.

Hablan los protagonistas

“¿Por qué lo hicimos? Yo le llamaba una quijotada de amigos, no hay otra explicación”, dijo Carlos Daroni.

Carlos Lescura y Carlos Daroni eran amigos desde su infancia y heredaron la pasión de sus padres, la pesca y las motos. El plan era, casi siempre, ir en moto hasta Calingasta por la ruta 12, pescar y volver en el día. La hija de Lescura, Susana, tenía unos 20 años cuando insistió en acompañar por primera vez a su padre y su amigo, en su propia moto, fue el 20 de junio de 2003.

Ese día se levantó un Zonda terrible, había tanta tierra que no veían la ruta. Se volvieron hasta el Cerro Blanco y pararon a tomar mate. Cuando el viento con tierra se calmó un poco, retomaron el viaje. “Marcelo Cortés me dio todo lo que me faltaba conocer de la Ruta 12. Me explicó que la placa de los tres Julios no la podía ver casi nadie porque estaba escalando el cerro”.

image El cartel que señala la curva donde cayó el colectivo con la Banda de Música.

La placa original era enorme, tenía 1 metro por 60 centímetros, y tenía cuatro clavos con adornos de bronce en forma de flor, de las que solo le quedaban dos. “Yo le decía a mi compadre: ‘Eso algún día se va a caer’ y así ocurrió ese día de Zonda”.

Cuando pasaron por el lugar de la muerte de los tres Julios vieron la placa hecha pedazos en el asfalto. En ese mismo momento los dos amigos decidieron hacer una nueva y recogieron cada trozo. “Dejamos los pedazos todo juntos en ese lugar para volver con bolsas y recogerlo todo. Pero cuando volvimos a pasar por el lugar ya no había ni un solo pedazo. Mi amigo, que era supersticioso, decía que no podían desaparecer así, nadie paraba en ese lugar, que era algo misterioso”, contó Daroni.

Ahora si tenían un desafío: si no tenían los restos de la placa original, ¿cómo harían una nueva? Entonces Lescura recordó que Daroni había sacado una foto de la placa original y que ahí podían tener toda la información. Revelaron ese rollo sin terminar.

“Estuvimos dos meses intentando descifrar el texto original de esa foto porque no se veía nada, probamos con lupas y yendo al archivo de la Biblioteca Franklin para saber al menos los nombres de esos dinamiteros muertos, no encontramos nada en los diarios de la época”.

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Finalmente, mediante una foto ampliada, aparecieron los nombres y la fecha. Sumaron un texto propio en homenaje: “En este lugar, el 11 de junio de 1928 y durante la construcción de este hermoso camino, por causa de una explosión fallecieron los dinamiteros Julio Alfaro, Julio Burkus y Julio Illar.

La placa original fue destruida por un viento Zonda, siendo reemplazada por la presente a iniciativa de los grandes amigos y pescadores Carlos Lescura y Carlos Daroni, en homenaje a los Tres Julios y a todos los hombres que nos legaron tan maravillosa obra. 10 de agosto de 2003”.

La placa estuvo 22 años en el cerro, hasta que la ruta se cerró por las obras del dique Los Caracoles, después vendrían el Punta Negra y El Tambolar. Daroni, viendo que la obra podría volver a destruir la placa, escribió un mail al EPSE para que se la devuelvan. Y a los dos días le dijeron que la podían pasar a buscar. Hoy la placa está en la casa de Daroni, pero la idea es que una vez que las obras en el Tambolar terminen, se pueda volver a colocar en el lugar que estaba.

“Los camioneros y la gente más vieja de Calingasta conoce la historia de los Tres Julios. Ese camino se hizo entre junio de 1927 y fines de 1928, a pura pala, dinamita y carretilla con obreros, presos y extranjeros”, señaló Daroni.

La placa de los Tres Julios fue puesta por los tres Carlos, sumando al hijo de Carlos Lescura que también se llama Carlos y le hizo el marco de hierro, “es otro dato curioso que tiene esta historia».

“Esa placa significaba mucho para nosotros y homenajeaba a tres personas que hicieron posibles nuestros viajes, ellos construyeron la mejor ruta de San Juan. Fue una lección de amistad”.

( Fuente: Destino San Juan)