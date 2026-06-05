Juicio por Lucía Rubiño: más de 6 testigos desfilaron esta semana

A más de dos semanas del comienzo del juicio contra el joven que atropelló y mató a Lucía Rubiño y luego de que las amigas de la víctima declararan en el debate, fuentes ligadas al proceso comentaron que a lo largo de esta semana las audiencias se llevaron adelante sin sobresaltos y que desfilaron al menos 6 testigos.

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Si bien no se conocieron detalles sobre lo que aportaron quienes testificaron, debido al secreto sumario que instauró el juez Jorge Toro, dada la especialidad del Sistema Penal Juvenil, este diario pudo saber que todo siguió su curso normal y que peritos que participaron de la investigación también fueron de la partida.

El jueves de la semana pasada, dos amigas de la adolescente de 16 años que perdió la vida tras resultar embestida declararon frente al magistrado, con un marco importante de personas que se presentaron en las puertas de la sede judicial. Con carteles con fuertes consignas, globos y el característico color blanco, familiares y amigos exigieron justicia.

Frente a las fuertes acusaciones que hicieron aquellos que acompañaban a las jóvenes, desde el entorno de N.M -que es defendido por Nasser Uzair y su padre- deslizaron que muchas de las cosas que se dijeron no están probadas en el expediente judicial y, por lo tanto, no son parte del juicio. "Se entiende porque hablan desde la bronca y el dolor", señalaron.

En ese marco y conforme a lo se estipuló en el inicio, fuentes cercanas indican que el juicio se extenderá hasta mediados de junio, con el ritmo que lleva de tres audiencias por semana, definidas para los miércoles, jueves y viernes por la tarde, de 16 a 20 horas. El debate comenzó el 20 de mayo y, desde entonces, poco se sabe de los que sucede tras el pedido a las partes del juez Toro.