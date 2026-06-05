viernes 5 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Justicia de Menores

Juicio por Lucía Rubiño: más de 6 testigos desfilaron esta semana

Si bien el proceso se lleva adelante bajo secreto sumario, Tiempo de San Juan pudo saber algunos pocos detalles del debate que se desarrolla en el edificio de Flagrancia. Cómo sigue y cuándo se calcula que se conocerá la sentencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
10

A más de dos semanas del comienzo del juicio contra el joven que atropelló y mató a Lucía Rubiño y luego de que las amigas de la víctima declararan en el debate, fuentes ligadas al proceso comentaron que a lo largo de esta semana las audiencias se llevaron adelante sin sobresaltos y que desfilaron al menos 6 testigos.

Lee además
lucia rubino: llantos y abrazos sentidos, las conmovedoras escenas en el juicio contra el joven que la atropello y mato
En Flagrancia

Lucía Rubiño: llantos y abrazos sentidos, las conmovedoras escenas en el juicio contra el joven que la atropelló y mató
César Vignoli en una de sus visitas a Tribunales. Foto de Diario de Cuyo.
El regreso de Vignoli

Un embaucador sanjuanino y su mujer volvieron al ruedo con dos presuntas estafas por más de $58.000.000

Si bien no se conocieron detalles sobre lo que aportaron quienes testificaron, debido al secreto sumario que instauró el juez Jorge Toro, dada la especialidad del Sistema Penal Juvenil, este diario pudo saber que todo siguió su curso normal y que peritos que participaron de la investigación también fueron de la partida.

El jueves de la semana pasada, dos amigas de la adolescente de 16 años que perdió la vida tras resultar embestida declararon frente al magistrado, con un marco importante de personas que se presentaron en las puertas de la sede judicial. Con carteles con fuertes consignas, globos y el característico color blanco, familiares y amigos exigieron justicia.

Frente a las fuertes acusaciones que hicieron aquellos que acompañaban a las jóvenes, desde el entorno de N.M -que es defendido por Nasser Uzair y su padre- deslizaron que muchas de las cosas que se dijeron no están probadas en el expediente judicial y, por lo tanto, no son parte del juicio. "Se entiende porque hablan desde la bronca y el dolor", señalaron.

En ese marco y conforme a lo se estipuló en el inicio, fuentes cercanas indican que el juicio se extenderá hasta mediados de junio, con el ritmo que lleva de tres audiencias por semana, definidas para los miércoles, jueves y viernes por la tarde, de 16 a 20 horas. El debate comenzó el 20 de mayo y, desde entonces, poco se sabe de los que sucede tras el pedido a las partes del juez Toro.

Temas
Seguí leyendo

Una chica de armas llevar: atacó a balazos la casa de otra joven en La Bebida

Intentó robar en un mayorista de Rawson, pero lo descubrieron porque lo conocían de otros delitos en el local

Cayó el falso policía que asaltó a punta de pistola en Rawson: tenía pedido de captura y hallaron droga en medio del operativo

"¿Por qué no me quieren vender una cerveza?": a los tiros, fue a reclamar a un kiosco y terminó condenado a un año en el Penal de Chimbas

Concepción: condenan a un hombre por acuchillar a su novia y descubren que ya la había atropellado el año pasado

Paseaba a su perro por Capital y un vecino lo mató de un puntazo

Podaba árboles en el camping de UDAP, se cayó y ahora se encuentra en coma luchando por su vida

En medio de la niebla de este viernes, hubo dos accidentes en un mismo lugar

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tras el insolito error del tribunal, el joven acusado por tentativa de femicidio fue condenado a 10 anos video
Giro inesperado

Tras el insólito error del tribunal, el joven acusado por tentativa de femicidio fue condenado a 10 años

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras el insólito error del tribunal, el joven acusado por tentativa de femicidio fue condenado a 10 años video
Giro inesperado

Tras el insólito error del tribunal, el joven acusado por tentativa de femicidio fue condenado a 10 años

El hecho ocurrió en la plaza del barrio Sarmiento, en Chimbas.
Atraco callejero

Dos chicas fueron asaltadas a punta de pistola por tres sujetos en una plaza de Chimbas

Una tradicional zapatería cerró una sucursal en la Peatonal sanjuanina: en un mes, es la segunda del rubro que se va en la vereda
Bajó las persianas

Una tradicional zapatería cerró una sucursal en la Peatonal sanjuanina: en un mes, es la segunda del rubro que se va en la vereda

Un fuerte sismo se registró durante la madrugada del viernes en San Juan.
Este viernes

Un fuerte sismo de magnitud 4,9 se registró en San Juan y se sintió en cinco provincias

Yamila Ponce, la imputada.
A los tiros

Una chica de armas llevar: atacó a balazos la casa de otra joven en La Bebida

Te Puede Interesar

César Vignoli en una de sus visitas a Tribunales. Foto de Diario de Cuyo.
El regreso de Vignoli

Un embaucador sanjuanino y su mujer volvieron al ruedo con dos presuntas estafas por más de $58.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sábado gris en San Juan: se viene un día con niebla, lloviznas y campera obligatoria
Tiempo

Sábado gris en San Juan: se viene un día con niebla, lloviznas y campera obligatoria

Las cábalas del Mundial: qué harán los sanjuaninos para alentar a la Selección
Tiempo pregunta

Las cábalas del Mundial: qué harán los sanjuaninos para alentar a la Selección

El lore del cónclave peronista, un llamado celestial y el baño de la discordia: las perlitas de la semana política de San Juan
La yapa

El lore del cónclave peronista, un llamado celestial y el baño de la discordia: las perlitas de la semana política de San Juan

Juicio por Lucía Rubiño: más de 6 testigos desfilaron esta semana
Justicia de Menores

Juicio por Lucía Rubiño: más de 6 testigos desfilaron esta semana