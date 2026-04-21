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Transporte

Suben los precios de los boletos de colectivo en San Juan: cuánto costarán y cuándo comenzará a aplicarse

El ajuste responde al incremento de los costos operativos y será el segundo en lo que va del año. En paralelo, se mantendrá el beneficio vigente para estudiantes en toda la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Gobierno de San Juan confirmó un nuevo aumento en la tarifa del transporte público que comenzará a regir durante los próximos días en toda la provincia. La actualización impactará en todas las secciones del sistema Red Tulum y definirá un nuevo cuadro tarifario según distancia y destino.

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El ajuste marcará el segundo incremento en lo que va de 2026. Con esta suba, el boleto mínimo dentro del Gran San Juan pasará a costar $1.300.

Con respecto a la fecha de aplicación, el cambio de los nuevos valores se dará conforme al proceso del Sistema Sube. Por este motivo, el Gobierno de San Juan informará con antelación de su variación.

La medida alcanza a todos los departamentos, con variaciones que se acentúan en los recorridos más extensos. De esta manera, mientras más lejos sea el destino, mayor será el valor del pasaje.

Según lo informado oficialmente, los nuevos precios quedarán establecidos de la siguiente manera:

  • Primera Sección (Gran San Juan): $1.300
  • Albardón, Pocito y 9 de Julio: $2.177,51
  • San Martín y Angaco: $2.459,18
  • Caucete y 25 de Mayo: $3.553,35
  • Zonda: $3.564,94
  • Ullum: $4.950,86
  • Sarmiento: $5.243,36
  • Jáchal: $21.829,27
  • Valle Fértil: $32.738,47
  • Iglesia y Calingasta: $36.378,48

Este incremento se suma al aplicado el pasado 1 de enero, cuando el pasaje mínimo había sido fijado en $1.070. En ese sentido, en apenas cuatro meses el servicio acumula una suba superior al 21%, en un contexto atravesado por la inflación y el aumento de los costos operativos. Este incremento se suma al aplicado el pasado 1 de enero, cuando el pasaje mínimo había sido fijado en $1.070. En ese sentido, en apenas cuatro meses el servicio acumula una suba superior al 21%, en un contexto atravesado por la inflación y el aumento de los costos operativos.

Desde el sector empresario venían advirtiendo sobre el desfasaje de la tarifa vigente frente a los gastos actuales. Entre los factores que incidieron en la actualización se destacan los incrementos en el precio de los combustibles y las recientes paritarias del sector, que impactaron directamente en los salarios de los choferes.

En este escenario, desde el Gobierno provincial sostuvieron que la adecuación resulta necesaria para garantizar la continuidad del servicio. Además, indicaron que se mantendrá el monitoreo sobre el funcionamiento del sistema, especialmente en lo vinculado a la frecuencia y la calidad de las prestaciones.

Qué pasará con el boleto escolar

En cuanto al boleto escolar, continuará vigente el beneficio de gratuidad para estudiantes en toda la provincia, por lo que el aumento no tendrá impacto directo en ese sector.

Para acceder al beneficio, se mantiene habilitado el proceso de inscripción destinado a estudiantes regulares y docentes de todos los niveles y modalidades presenciales. Según indicaron, al inicio del ciclo lectivo ya se había registrado una importante cantidad de usuarios habilitados.

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