El Gobierno de San Juan denuncia una "operación política" para desprestigiar la plena actividad de la fábrica de galletitas de Albardón

La fábrica de galletitas de Albardón mantiene su producción. El titular de Producción dijo que los rumores de cierre son fogoneadas por sector politicos de la oposicion malintencionados.

El Gobierno de San Juan salió con fuerza a desmentir versiones sobre un supuesto cierre de la fábrica de galletitas Dilexis, en Albardón; y fue más allá: denunció la existencia de una “operación política malintencionada” para instalar incertidumbre sobre una planta que, aseguran, funciona con absoluta normalidad.

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Producción La fábrica de galletitas de Albardón se reordena, ya pagó sueldos y sale a buscar nuevos negocios

El ministro de Producción, Gustavo Fernández , fue categórico al referirse al tema en declaraciones a Canal 13 y apuntó directamente contra las versiones que circularon en los últimos días. “La fábrica de galletitas de Albardón está trabajando con absoluta normalidad. Sus más de 290 empleados están en una situación incluso mejor que la que había en 2025”, afirmó.

El ministro Fernández sostuvo que los rumores sobre un eventual cierre fueron “empujados de manera malintencionada” y con “intencionalidad política”, en un contexto donde -según remarcaron— la empresa atraviesa un proceso de ordenamiento tras el cambio de dueño.

Tal como informó Tiempo de San Juan en febrero y el jueves pasado, la fábrica fue vendida a un nuevo dueño, Juan Carlos Crovela, un empresario bonaerense con negocios vinculados al azúcar en Tucumán y la harina en Entre Ríos, que integró el directorio de Georgalos y posee una importante distribuidora de golosinas en Buenos Aires.

El establecimiento que sigue llamándose Dilexis SA fue vendido a Crovela por sus anteriores accionistas: Alejandro Ripani, dueño de la marca Tía Maruca (de Alejandro Ripani) y Argensan Food. Con ese cambio, la empresa inició una fase de ajuste administrativo y técnico para estabilizar su funcionamiento, según indicaron este jueves desde el gobierno provincial.

Un tema que volvió a instalarse

Pese a que en San Juan ya se había abordado en detalle la situación de la planta días atrás, y el secretario de Industria, Alejandro Martín, explicó en TSJ que la empresa se encuentra en una etapa de “reingeniería”, con producción activa, sin despidos y con los salarios regularizados.

Sin embargo, durante el fin de semana algunos medios nacionales volvieron a difundir versiones que hablaban de crisis o cierre, lo que motivó una nueva reacción oficial, esta vez con un tono más político.

“Hay actores que utilizan una noticia falsa para intentar disfrazarla de una mala noticia y generar incertidumbre”, dijo Fernández, quien incluso habló de la fábrica como “rehén” de ese tipo de maniobras políticas de la oposición.

Producción activa y sin despidos

El ministro de Producción reiteró este lunes que la planta mantiene su actividad sin interrupciones. “No se han producido despidos más allá de alguna pequeña reorganización, dos o tres desvinculaciones en un plantel de más de 290 personas”, dijo.

El titular de Industria días atrás aseguró incluso que uno de los puntos sensibles como es el pago de salarios, ya fue normalizado, luego de atrasos que venían del año pasado. Es importante recordar que en dicha fábrica genera una importante actividad en el departamento Albardón.

Cambio de dueño y Tía Maruca

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Fernández destacó que el nuevo inversor Crovela proviene del sector alimenticio y cuenta con ingenios azucareros y molinos harineros, lo que permite avanzar en una integración productiva clave. “Esto asegura la provisión de insumos como azúcar y harina y fortalece la cadena de distribución”, explicó.

También aclaró uno de los puntos que generó confusión: la marca Tía Maruca ya no forma parte de la estructura societaria de la planta, aunque actualmente continúa vinculada bajo el sistema de fazón, es decir, contratando a la fábrica para producir.

“Es importante aclarar que el grupo Tía Maruca S.A. ya no es más accionista de la planta, pero sigue comercializando sus productos como elaboración en terceros sin una planta de producción cumpliendo sus compromisos”, dijeron desde la secretaría de Industria.

En un contexto de caída del consumo en el rubro de alimentos, el ministro Fernández reconoció las dificultades generales del sector, pero insistió en que eso no pone en riesgo la continuidad de la planta.

Por el contrario, remarcó que se trata de una industria emblemática para San Juan, con casi dos décadas de funcionamiento, y que el objetivo oficial es acompañar su consolidación.

“No es casual que la tomen como rehén para generar noticias distorsionadas”, concluyó Fernández, reforzando la idea de que detrás de las versiones hay una intencionalidad política.

Mientras tanto, la fábrica sigue produciendo, sostiene sus puestos de trabajo y busca ampliar su cartera de clientes en esta nueva etapa.