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Producción

La fábrica de galletitas de Albardón se reordena, ya pagó sueldos y sale a buscar nuevos negocios

Desde el Gobierno aseguran que la fábrica de galletitas mantiene su producción, regularizó pagos y conserva cerca de 290 puestos de trabajo, mientras busca ampliar su cartera de clientes.

Por Elizabeth Pérez
Fábrica de galletitas en Albardón: tras el cambio de dueño, la fábrica mantiene su producción, regularizó pagos y sostiene cerca de 290 puestos de trabajo.

Fábrica de galletitas en Albardón: tras el cambio de dueño, la fábrica mantiene su producción, regularizó pagos y sostiene cerca de 290 puestos de trabajo.

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La fábrica de galletitas de Albardón, una de las históricas de la industria alimenticia sanjuanina, atraviesa una nueva etapa tras su venta hace dos meses y continúa operando con normalidad, en medio de un proceso de reordenamiento interno y búsqueda de nuevos negocios.

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El establecimiento -que pertenecía a la firma Dilexis- fue adquirido en enero por el empresario Juan Carlos Crovella, quien tomó el control luego de la salida de Tía Maruca y Argensan Food. Con ese cambio, la empresa inició una fase de ajuste administrativo y técnico para estabilizar su funcionamiento, según indicaron este jueves desde el gobierno provincial.

El secretario de Industria de San Juan, Alejandro Martín, puso el foco en ese proceso. “Hoy la empresa está en una etapa de reingeniería. Se ha puesto al día con sus obligaciones, sobre todo con el tema de sueldos atrasados de sus empleados”, señaló. La firma cuenta con un plantel que supera los 290 puestos de trabajo.

Según explicó el funcionario, la planta venía de varios años sin una conducción firme de sus anteriores dueños, lo que impactó en su dinámica operativa. “La nueva gestión apunta ahora a profesionalizar procesos y recuperar previsibilidad”, indicó.

Los puestos de trabajo

En ese marco, uno de los puntos sensibles era la situación laboral. Martín aseguró que no hubo recortes de personal: “No ha sufrido despidos de su planta de operarios; solamente algún proceso de reestructuración interna para mejorar la eficiencia. Conserva alrededor de 290 trabajadores”, afirmó.

Además, indicó que se regularizaron pagos que arrastraban demoras. “Se han normalizado el pago y el atraso salarial que esta planta tenía durante el año pasado”, dijo Martín.

En cuanto a la producción, la fábrica mantiene líneas activas con marcas como “Dale” y “Argentinitas”, y sigue vinculada a la marca Tía Maruca –del anterior dueño- bajo el sistema de fazón, es decir, prestando servicios de elaboración para terceros en algunas ocasiones.

Industria clave

Desde el Gobierno provincial destacaron el peso estratégico de la planta para Albardón y la economía local. “Es una industria emblemática para San Juan y estamos acompañando desde el inicio esta nueva etapa”, sostuvo Martín, quien además adelantó que el nuevo propietario ya trabaja en ampliar la cartera de clientes y generar nuevas unidades de negocio.

Con ese objetivo, la apuesta ahora pasa por consolidar la producción, ordenar la estructura interna y reposicionar a la fábrica en el mercado, después de años de inestabilidad.

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