Dilexis en marcha: tras la venta, la firma ya regularizó los pagos atrasados y el Gobierno busca promover nuevas inversiones

Tras el cambio de dueño de la fábrica de galletas Dilexis en Albardón, la empresa se encuentra en un buen momento y desde el Gobierno esperan tener pronto una reunión con las autoridades de la firma. El secretario de Industria y Comercio, Alejandro Martín, contó que la empresa ya regularizó los pagos atrasados, está en plena operatividad y hay expectativas sobre posibles inversiones a futuro, donde el Estado busca brindar apoyos financieros para que puedan concretarse.

Uno de los emblemas de la producción sanjuanina es la fábrica de galletas de Albardón, que en la actualidad emplea a alrededor de 300 personas y es un motor económico del departamento. A principios de año fue vendida al empresario bonaerense Juan Carlos Crovella, lo que generó nuevas perspectivas de crecimiento y, a su vez, incertidumbre entre los trabajadores por el cambio de directivos.

Martín dio detalles sobre la actualidad de la firma, luego de los cambios de dueños y los vaivenes financieros que tuvo en el último tiempo que incluso lo dejaron al borde de la quiebra. “La planta se encuentra en plena producción y ha logrado regularizar los atrasos salariales que presentaba anteriormente”, dijo. En este sentido, anteriormente depositaban los salarios fuera de los días estipulados por la normativa e incluso llegaron a fraccionar parte del aguinaldo.

“Cuenta con aproximadamente 300 trabajadores y ha logrado mantener a su personal durante el último tiempo”, continuó.

El funcionario detalló que la producción del complejo industrial tiene como destino el mercado interno y afirmó que las autoridades de la empresa están realizando un plan de evaluación de la planta, lo que genera muchas expectativas sobre posibles inversiones a futuro.

Esto se debe, según Martín, a que el inversor es un jugador destacado en el ámbito de la industria alimenticia, específicamente en el mercado del azúcar y la harina, teniendo a disposición el suministro de materias primas para la fabricación de las galletas. “También es propietario de una distribuidora en Buenos Aires y creemos que eso potenciará las ventas de la empresa”.

Por este motivo, esperan reunirse pronto con los nuevos directivos de la firma para conocer sus planificaciones a futuro y brindarles apoyo mediante beneficios fiscales que ofrece el Estado. Entre ellos, el CEMOFI (Certificado de Mano de Obra Formal Industrial). que permite a las industrias acceder a un beneficio de 3 millones de pesos por empleado, el cual se utiliza para pagar impuestos provinciales como ingresos brutos, inmobiliario, automotor y sellos. También, respecto al financiamiento eléctrico para la agroindustria electrointensiva, la provincia ofrece la posibilidad de pagar la factura de luz de los meses de alta demanda (enero a abril) en seis cuotas.