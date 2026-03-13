viernes 13 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Industria

Dilexis en marcha: tras la venta, la firma ya regularizó los pagos atrasados y el Gobierno busca promover nuevas inversiones

Las autoridades gubernamentales tiene expectativas positivas sobre el futuro de la empresa y ya planea ofrecerles herramientas de asistencia financiera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
dilexis fabica albardon tia maruca

Tras el cambio de dueño de la fábrica de galletas Dilexis en Albardón, la empresa se encuentra en un buen momento y desde el Gobierno esperan tener pronto una reunión con las autoridades de la firma. El secretario de Industria y Comercio, Alejandro Martín, contó que la empresa ya regularizó los pagos atrasados, está en plena operatividad y hay expectativas sobre posibles inversiones a futuro, donde el Estado busca brindar apoyos financieros para que puedan concretarse.

Lee además
El costo de construir en San Juan superó los $110 millones para una vivienda modelo de 77 metros cuadrados.
Informe de marzo

Hacer una casa en San Juan: cuánta plata se necesita hoy para empezar la obra y un dato inesperado
la empresa naturgy firmo un acuerdo con la unsj para impulsar capacitaciones en oficios
Formación y salida laboral

La empresa Naturgy firmó un acuerdo con la UNSJ para impulsar capacitaciones en oficios

Uno de los emblemas de la producción sanjuanina es la fábrica de galletas de Albardón, que en la actualidad emplea a alrededor de 300 personas y es un motor económico del departamento. A principios de año fue vendida al empresario bonaerense Juan Carlos Crovella, lo que generó nuevas perspectivas de crecimiento y, a su vez, incertidumbre entre los trabajadores por el cambio de directivos.

Martín dio detalles sobre la actualidad de la firma, luego de los cambios de dueños y los vaivenes financieros que tuvo en el último tiempo que incluso lo dejaron al borde de la quiebra. “La planta se encuentra en plena producción y ha logrado regularizar los atrasos salariales que presentaba anteriormente”, dijo. En este sentido, anteriormente depositaban los salarios fuera de los días estipulados por la normativa e incluso llegaron a fraccionar parte del aguinaldo.

“Cuenta con aproximadamente 300 trabajadores y ha logrado mantener a su personal durante el último tiempo”, continuó.

El funcionario detalló que la producción del complejo industrial tiene como destino el mercado interno y afirmó que las autoridades de la empresa están realizando un plan de evaluación de la planta, lo que genera muchas expectativas sobre posibles inversiones a futuro.

Esto se debe, según Martín, a que el inversor es un jugador destacado en el ámbito de la industria alimenticia, específicamente en el mercado del azúcar y la harina, teniendo a disposición el suministro de materias primas para la fabricación de las galletas. “También es propietario de una distribuidora en Buenos Aires y creemos que eso potenciará las ventas de la empresa”.

Por este motivo, esperan reunirse pronto con los nuevos directivos de la firma para conocer sus planificaciones a futuro y brindarles apoyo mediante beneficios fiscales que ofrece el Estado. Entre ellos, el CEMOFI (Certificado de Mano de Obra Formal Industrial). que permite a las industrias acceder a un beneficio de 3 millones de pesos por empleado, el cual se utiliza para pagar impuestos provinciales como ingresos brutos, inmobiliario, automotor y sellos. También, respecto al financiamiento eléctrico para la agroindustria electrointensiva, la provincia ofrece la posibilidad de pagar la factura de luz de los meses de alta demanda (enero a abril) en seis cuotas.

Temas
Seguí leyendo

El dólar cae a $ 1.410 y se aleja del techo de la banda cambiaria

Bono de ANSES para jubilados: cómo funcionará el refuerzo desde el 20 de marzo

Transferencias entre cuentas propias: cuánto dinero se puede mover en marzo de 2026 sin alertar a ARCA

Industriales de San Juan en crisis financiera: pymes endeudadas y al límite del crédito

Empresarios industriales de Buenos Aires miran a San Juan para ampliar inversiones

Dólares bajo el colchón: conocé las opciones financieras que ofrecen los bancos para invertir

El petróleo se dispara y vuelve a la zona de los US$100 tras ofensiva iraní en el estrecho de Ormuz

El EPRE advierte que el crecimiento de San Juan demanda obras de gasoductos y estaciones transformadoras

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El costo de construir en San Juan superó los $110 millones para una vivienda modelo de 77 metros cuadrados.
Informe de marzo

Hacer una casa en San Juan: cuánta plata se necesita hoy para empezar la obra y un dato inesperado

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Un contingente de 18 sanjuaninos denunció una grave estafa con un viaje a Río: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones
Tremendo

Un contingente de 18 sanjuaninos denunció una grave estafa con un viaje a Río: varados en el aeropuerto tras pagar 35 millones

Cómo sacan y trasladan a los históricos peces del lago del Parque de Mayo.
Megaoperativo

Mientras vacían el lago del Parque de Mayo, qué hicieron con los históricos peces

Escrachan a un jefe penitenciario sanjuanino por supuesto maltratador de mujeres
Denuncia pública

Escrachan a un jefe penitenciario sanjuanino por supuesto maltratador de mujeres

Enorme tristeza en el Pueblo Viejo por la muerte de un querido hincha de San Martín
Deceso

Enorme tristeza en el Pueblo Viejo por la muerte de un querido hincha de San Martín

Cae el principal sospechoso del robo a una jueza y dueño de un kiosquito de cocaína en Santa Lucía
Investigación

Cae el principal sospechoso del robo a una jueza y dueño de un "kiosquito" de cocaína en Santa Lucía

Te Puede Interesar

El robo se produjo en una escuela secundaria de Rawson
Ataque silencioso

Nadie sabe cómo, pero robaron 14 matafuegos de una conocida escuela de Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras la cena peronista, habrá un segundo round con los intendentes
Cónclave

Tras la cena peronista, habrá un segundo round con los intendentes

El Autódromo El Zonda vuelve con ruido de motores
Automovilismo

A preparar las reposeras y las hieleras: el Zonda tiene su primera carrera confirmada del año y ya hablan de una inédita competencia nocturna

Tiempo Pregunta en el Día Mundial del Sueño: ¿duermen bien los sanjuaninos? video
Videonota

Tiempo Pregunta en el Día Mundial del Sueño: ¿duermen bien los sanjuaninos?

Dilexis en marcha: tras la venta, la firma ya regularizó los pagos atrasados y el Gobierno busca promover nuevas inversiones
Industria

Dilexis en marcha: tras la venta, la firma ya regularizó los pagos atrasados y el Gobierno busca promover nuevas inversiones